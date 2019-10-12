Латвія поставила на місце Росію через Другу світову: Москва огризнулася

МЗС Латвії виступило проти проведення святкового салюту в Москві, присвяченого 75-річчю звільнення Риги радянськими військами від німецької окупації.

На сайті відомства святкування назвали "недружнім кроком" і підкреслили, що останнім часом Росія намагається "переписати історію".

"Латвія категорично відкидає переважаючі останнім часом в Росії зусилля переписати історію на свій розсуд і виправдати вчинені сталіністами злочину під час Другої світової війни", – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що "вітають розгром фашизму", але нагадують, що для Латвії, Литви та Естонії отримання свободи і незалежності відбулося на п'ятдесят років пізніше. Як наголошується в повідомленні міністерства, входження Червоної Армії на територію країни означало нову окупацію.

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У відповідь на це представник МЗС РФ Олена Захарова, заявила, що Латвія втратила свій економічний, військовий та гуманітарний суверенітет через розміщення сил НАТО в країні.

"Якби МЗС Латвії цінував свободу, то не заохочував би розміщення на території своєї країни іноземних військових контингентів", - додала вона.

Захарова уточнила, що на розміщення сил НАТО Рига витрачає два відсотки свого ВВП, і це є свого роду "платою за окупацію".

Як писав OBOZREVATEL, влада Латвії заблокували належить МІА "Росія сьогодні" сайт Baltnews.lv, заявивши про його загрозу суверенітету України. Сайт в даний момент в Латвії недоступний.

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