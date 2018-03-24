"Ласкавий Сталін": в Росії стався казус через вуса суперника Путіна

У Росії в соціальних мережах зчинився справжній ажіотаж через вуса кандидата в президенти від КПРФ Павла Грудінін.

Так, в одному з фейковий акаунтів політика з'явилося фото, на якому він позує без них.

"Вчора (23 марта - Ред.) ЦВК оголосила остаточні результати виборів. Я з ними не згоден, але дав слово, значить треба його стримувати", - сказано в повідомленні, яке нібито написав Грудінін.

У мережі вже почалося активне обговорення. Однак, через деякий час глава прес-служби КПРФ і виборчого штабу Грудініна Олександр Ющенко спростував цю інформацію, передає ТАСС.

"Те, що там виклали, монтаж це, не монтаж, не проблема це [вуса] прибрати. Цей Instagram не має відношення до офіційного Instagram Грудініна. Офіційна його сторінка - grudinin_kprf", - пояснив він.

Як повідомляв "Обозреватель", Грудінін програв парі популярному блогеру і журналісту Юрію Дудю. Він посперечався, що якщо не набере на президентських виборах 15% голосів, то збриє вуса. Така заява прозвучала в інтерв'ю блогеру на початку лютого.