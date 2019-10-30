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30 жовтня • оновлено в 08:25
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#KyivNotKiev: Україна отримала ще одну перемогу в ЄС

2.3т Читати матеріал російською

Британська газета Financial Times змінила написання української столиці на англійській мові з Kiev на Kyiv.

Про це повідомило посольство України в Великобританії у своєму Twitter. У заяві використаний хештег #KyivNotKiev.

У відомстві назвали це відмінною новиною і подякували газеті за те, що прислухалася до аргументів української сторони, виправивши написання Києва.

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У мережі влаштували флешмоб #KyivNotKiev

У мережі влаштували флешмоб #KyivNotKiev

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 14 жовтня британське видання ВВС змінило написання столиці України з "Kiev" на "Kyiv".

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Великобританія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
XYEВ..... XYEВЛЯНЕ и XYEВЛЯНКИ...до слез!!!
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2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересно, какому умнику пришло в голову Киев (укр. Київ [ˈkɪjiu] произношение (инф.), др.-рус. Кыѥвъ) переименовать в Kyeв? Это же издевательство. Которое выдают за перемогу
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0
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
До слез
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1
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