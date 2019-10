KyivNotKiev: Україна отримала ще одну перемогу в ЄС

Британська газета Financial Times змінила написання української столиці на англійській мові з Kiev на Kyiv.

Про це повідомило посольство України в Великобританії у своєму Twitter. У заяві використаний хештег #KyivNotKiev.

У відомстві назвали це відмінною новиною і подякували газеті за те, що прислухалася до аргументів української сторони, виправивши написання Києва.

Thank you @FT for accepting to our arguments and agreeing to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine to #KyivNotKiev. Great news indeed! #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/9F90QDdLTW