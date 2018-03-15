Кремль оступився: що втратить Росія через Британію

Скандал між Великобританією і Росією через отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки Юлі продовжує набирати обертів.У середу, 14 березня, ця історія отримала потужне продовження.

"Обозреватель" розбирався у перипетіях і наслідках того, що відбувається.

Бомба вибухнула

Виступу прем'єр-міністра Терези Мей 14 березня у британському парламенті чекали, передчували або боялися - у залежності від політичних уподобань. З інсайдів англійської преси було ясно, що справа не обійдеться традиційним виразом "стурбованості", адже отруєння Скрипаль під боком у MI6 - стало для Лондона аналогом удару під дих.

До того ж на острові ще не забули про резонансне отруєнні полонієм підполковника ФСБ Олександра Литвиненка в 2006 році, в чому також підозрювали ФСБ. Та і безліч інших незрозумілих смертей серед російських емігрантів наклали свій відбиток.

Однак промова, яку штовхнула Мей з трибуни все одно справила потужний ефект. Великобританія оголосила про висилку 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, перервала всі офіційні відносини з Москвою і пообіцяла заморозити всі російські держактиви на своїй території, якщо підозри підтвердяться.

Союзники і ті, хто вагається

При цьому Лондон закликає інші країни послідувати своєму прикладу. Швидше за все, англійців підтримають давні союзники - Австралія і Канада, цілком ймовірно, що до цієї трійці приєднаються і США.

З Європою все набагато складніше. Країни-лідери намагаються робити вигляд, що виступають проти Росії єдиним фронтом, проте на ділі їх роздирають внутрішні протиріччя. Та ж Німеччина все ще зберігає інтерес до російського газового проекту "Північний потік", а Італія і так традиційно тяжіла до Росії, а після успіху правих на недавніх парламентських виборах, симпатиків Москви там повинно стати ще більше.

Крім того, не слід забувати і про образу на Великобританію за Brexit. Отож чекати солідарності від ЄС не варто. Максимум - символічні засуджуючі фрази укупі з традиційними закликами покарати винних. Але на якийсь час вистачить і цього.

Скільки може втратити Росія

Висилка дипломатів, бойкот офіційними особами ЧС в Росії і різкі слова Мей на адресу мінітра Сергія Лаврова - це прекрасно. Але на Заході, напевно, розуміють, що єдиною адекватною відповіддю (крім відкритих бойових дій) на отруєння сім'ї Скрипалів може бути новий економічний удар по Росії.

У цьому випадку цікаво, скільки може втратити Москва в разі арешту своїх активів за кордоном? У першу чергу мова йтиме про арешти численних об'єктів нерухомості, які Росія отримала в спадок від СРСР.

Більше десяти років тому управління майном за кордоном було передано в Адміністрацію президента РФ і Міністерство закордонних справ. Російське МЗС стало нести відповідальність за майнові комплекси, пов'язані з посольствами, управління справами - за все інше.

Ніякої інформації про те, скільки майна залишилося на сьогоднішній день і як воно управляється - нема.

Однак у 2008 році Рахункова палата РФ оцінила все нерухоме добро приблизно в $300 млрд. Якщо за останні кілька санкційних років ця цифра і стала нижчою, то незначно. Отож арешт майна за кордоном - це серйозний удар для Росії.

"Схоже на холодну війну"

Багаті росіяни дуже люблять Великобританію. Там добре, комфортно, а головне - практично немає екстрадиції на батьківщину. Під час свого виступу Мей прозоро натякнула, що з в'їздом у росіян тепер можуть виникнути проблеми. Отож їхній маленький світ сьогодні став ще меншим.

"Це вже схоже на Холодну війну. Наприклад, для громадян РФ і так вже існують обмеження у Кремнієвій долині, деякі престижні вузи на Заході відмовляються включати їх у свої програми тощо. А якщо британські техспеціалісти дадуть тверді запевнення, що Москва причетна до отруєння Скрипаля, то паровозом обов'язково піде і вбивство Литвиненка. Якщо британці зможуть все це обґрунтувати, то, напевне, зуміє добитися солідарності союзників у питанні санкцій", - сказав в коментарі" Обозревателю" директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов.

Плюс для України

Останній раз Захід займав таку жорстку позицію по відношенню до Росії після краху MH-17 на Донбасі. Тоді союзники України прямо звинувачували Кремль в тероризмі і швидко ввели проти Росії нові санкції.

За чотири роки той жах встигли забути, а зусилля російських дипломатів разом із великими грошима змусили деякі європейські країни подобрішати. Однак вбивство Скрипаля та його дочки має нагадати всьому світу, з ким вони мають справу.

Тепер з Росії явно не знімуть санкції за війну на Донбасі і Криму, а українським дипломатам буде набагато легше доносити інформацію про навислу над світом загрозу. У Кремлі явно оступилися і нам потрібно цим користуватися. Боротьба ще тільки починається.