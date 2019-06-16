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Криза в Оманській затоці: у Трампа заговорили про війну з Іраном

3.3тЧитати матеріал російською

США розглядають всі можливі варіанти відповіді на "войовничі дії" Ірану, в тому числі військовий.

Про це заявив сьогодні держсекретар США Майк Помпео, коментуючи ситуацію після вибухів на нафтових танкерах в Оманській затоці, пише Росбалт. Вашингтон звинуватив Тегеран у причетності до цих атак.

Місія Штатів полягає в стримуванні інших країн, і для цього вони готові вжити необхідних заходів, зазначив Помпео. Дипломат підтвердив, що в Білому домі обговорювали військові дії проти Ірану.

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Палаючий танкер

Палаючий танкер

Вести

Два танкера постраждали від вибухів біля узбережжя Ірану 13 червня. Один з них був під прапором Панами, інший - під прапором Маршаллових островів. Серед членів екіпажу були 11 росіян, вони не постраждали.

Варто відзначити, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже звинуватив Іран в нападі на танкери в затоці Омана. Він закликав світову спільноту зупинити агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У Держдепартаменті США звинуватили в події Іран. На ситуацію миттєво відреагував нафтовий ринок. Якщо до цього вартість чорного золота стрімко знижувалася і досягла п'ятимісячного мінімуму в $ 59 (Brent, за станом на відкриття торгів 13 червня), то відразу після події ціна злетіла майже до $ 62.

  • У Росії вже заявили, що ситуація в затоці Омана може розхитати основи світової економіки.

  • Іран же відкидає будь-які звинувачення США про причетність Тегерана до нападів на танкери в затоці Омана.

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Іран
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Golan Sim
Golan Sim
Подтачиваемая внутренними противоречиями олигархическая Империя Пин.досов, понимает, что для своего политического выживания ей необходимо вновь разжечь Третий пожар Мировой войны. Первый шаг был сделан 11.09. 2001г. путём эффектного теракта. Второй шаг - агрессия в Афганистане и Ираке в 2003 г. Третий шаг - парад так называемых "цветных революций" в разных странах с целью их политического и экономического порабощения. Но так, как данная стратегия начала давать сбои, то единственным путём для мирового олигархата остаётся масштабная и классическая по форме война, которая при наличии ядерного оружия у ряда стран станет ПОСЛЕДНЕЙ в человеческой истории, поскольку даже "победители" в ней обречены на неминуемую смерть. Ужасное БЕЗУМИЕ, которое охватило пи.ндосовский олигархат и вашингтонский госдеп ведёт всё человечество к кошмарной гибели и страшной трагедии.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Golan Sim:"Ужасное БЕЗУМИЕ, которое охватило пи.ндосовский олигархат и вашингтонский госдеп ведёт всё человечество к кошмарной гибели и страшной трагедии." И что Вам на это Ваш платный врач сказал?
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Golan Sim
Golan Sim
Махал Махалыч, софка, срочно на осмотр к ветеринару!
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