Криза в Оманській затоці: у Трампа заговорили про війну з Іраном

США розглядають всі можливі варіанти відповіді на "войовничі дії" Ірану, в тому числі військовий.

Про це заявив сьогодні держсекретар США Майк Помпео, коментуючи ситуацію після вибухів на нафтових танкерах в Оманській затоці, пише Росбалт. Вашингтон звинуватив Тегеран у причетності до цих атак.

Місія Штатів полягає в стримуванні інших країн, і для цього вони готові вжити необхідних заходів, зазначив Помпео. Дипломат підтвердив, що в Білому домі обговорювали військові дії проти Ірану.

Палаючий танкер Вести

Два танкера постраждали від вибухів біля узбережжя Ірану 13 червня. Один з них був під прапором Панами, інший - під прапором Маршаллових островів. Серед членів екіпажу були 11 росіян, вони не постраждали.

Варто відзначити, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже звинуватив Іран в нападі на танкери в затоці Омана. Він закликав світову спільноту зупинити агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Держдепартаменті США звинуватили в події Іран. На ситуацію миттєво відреагував нафтовий ринок. Якщо до цього вартість чорного золота стрімко знижувалася і досягла п'ятимісячного мінімуму в $ 59 (Brent, за станом на відкриття торгів 13 червня), то відразу після події ціна злетіла майже до $ 62.

У Росії вже заявили, що ситуація в затоці Омана може розхитати основи світової економіки.

Іран же відкидає будь-які звинувачення США про причетність Тегерана до нападів на танкери в затоці Омана.

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