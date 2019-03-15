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Кривавий теракт у Новій Зеландії: вбивця залишив послання Україні

8.3тЧитати матеріал російською

Громадянин Австралії Брентон Таррант, який розстріляв у ніч на 15 лютого десятки людей у мечетях Нової Зеландії, згадав у своєму маніфесті Україну.

Подробиці розкрив у Facebook муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов. За його словами, погрози терориста були спрямовані в тому числі і проти українських мусульман.

"You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine". ("Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні"), – написав Таррант.

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Брентон Таррант

Брентон Таррант

Heavy.com

За словами Ісмагілова, цей факт призвів до стурбованості серед прихожан, які не прийшли на молитву, побоюючись повторення теракту в Україні.

"До мене підходили чоловіки, і питали, чи є у нас якісь заходи безпеки, чи викликали ми поліцію або Національну гвардію для охорони мечеті, чи є напоготові джгути і медикаменти, і що робити, якщо раптом почнуть нас вбивати? Сьогоднішні події і погрози були настільки несподіваними, що ми навіть не встигли продумати заходи безпеки", – розповів муфтій.

На думку Ісмагілова, здивування викликає те, що серед 195 країн австралієць згадав тільки 5, при цьому в їх число ввійшла Україна.

Відзначимо, раніше в Росії заявили про те, що Таррант може бути пов'язаний з Україною, так як нібито воював у рядах "Грузинського легіону". Однак незабаром дане звинувачення було спростоване.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новозеландському місті Крайстчерч у ніч на 15 березня зловмисники розстріляли дві мечеті і міську лікарню. За повідомленнями ЗМІ, загинули не менше 49 осіб, ще близько 40 були поранені.

У мережі з'явилося з'явилося шокуюче відео розстрілу, зняте самим Таррантом.

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Місце
Нова Зеландія
Тег
тероризм
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Он бы еще в этот список - Теркс и Ка́йкос вписал. Там тоже 5 мусульман проживает. Не берите в голову - мало ли в лесу сумасшедших?
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Ищите московские уши. Я точно знаю.
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3
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минин евген
минин евген
Путин Хуйло, ну так очевидно же! везде где убийства - замешана кацапская быдлота.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
ttt ta, так у нас всі можновладці євреї - називай нас жидофашисти, не то розтягуй дірочки для монтажної піни.
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ttt ta
ttt ta
"Однако вскоре данное обвинение было опровергнуто." ... хохлами :) которым никто уже не верит :)
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минин евген
минин евген
Rudenko Konstantin, не лопнет, у него ж там бутылка.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
ttt ta, ага,потому исключают их из всех организаций и давят санкциями...стоп! Так это же паРашу давят и не верят,о чём ПРЯМО говорят на Совбезе ООН!))) Мокшанин,завязывай в лужу пердеть, скоро сральник лопнет.
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