Кривавий теракт у Новій Зеландії: вбивця залишив послання Україні

Громадянин Австралії Брентон Таррант, який розстріляв у ніч на 15 лютого десятки людей у мечетях Нової Зеландії, згадав у своєму маніфесті Україну.

Подробиці розкрив у Facebook муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов. За його словами, погрози терориста були спрямовані в тому числі і проти українських мусульман.

"You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine". ("Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні"), – написав Таррант.

Брентон Таррант Heavy.com

За словами Ісмагілова, цей факт призвів до стурбованості серед прихожан, які не прийшли на молитву, побоюючись повторення теракту в Україні.

"До мене підходили чоловіки, і питали, чи є у нас якісь заходи безпеки, чи викликали ми поліцію або Національну гвардію для охорони мечеті, чи є напоготові джгути і медикаменти, і що робити, якщо раптом почнуть нас вбивати? Сьогоднішні події і погрози були настільки несподіваними, що ми навіть не встигли продумати заходи безпеки", – розповів муфтій.

На думку Ісмагілова, здивування викликає те, що серед 195 країн австралієць згадав тільки 5, при цьому в їх число ввійшла Україна.

Відзначимо, раніше в Росії заявили про те, що Таррант може бути пов'язаний з Україною, так як нібито воював у рядах "Грузинського легіону". Однак незабаром дане звинувачення було спростоване.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новозеландському місті Крайстчерч у ніч на 15 березня зловмисники розстріляли дві мечеті і міську лікарню. За повідомленнями ЗМІ, загинули не менше 49 осіб, ще близько 40 були поранені.

У мережі з'явилося з'явилося шокуюче відео розстрілу, зняте самим Таррантом.

