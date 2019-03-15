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Криваві теракти у Новій Зеландії: в Росії знайшли український слід

2.2тЧитати матеріал російською

Російська організація "Вірне козацтво" заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, можуть бути пов'язані з Україною.

Як повідомив отаман козацтва Олексій Селіванов, терорист входив до тієї ж організації, у якій перебувають двоє найманців, що "відзначилися на Донбасі", передає РенТВ.

"У грудні 2018 року "Вірне козацтво" вже публікувало інформацію, отриману нами від австралійських нащадків білоемігрантів, про Етана Тіллінга і Джареда Беннета, які брали участь у каральній операції Збройних сил України проти Донбасу у складі "Грузинського легіону", — сказав він.

За словами отамана, Брентон Таррант є "членом тієї самої неонацистської організації, що й Беннет з Тіллінгом".

Криваві теракти у Новій Зеландії: в Росії знайшли український слід

New Zealand Herald

Селіванов також навів слова лідера козачої громади Австралії Симеона Бойкова про те, що козаки звертали увагу влади на найманців, пов'язаних із українськими націоналістами.

Брентон Таррант

Брентон Таррант

New Zealand Herald

"Ми давно зверталися в різні поліцейські структури з проханням звернути увагу на зв'язки австралійських неонацистів з українськими, але вони не реагували, — сказав Бойков. — Учасники каральної операції на Донбасі можуть мати зв'язки з терористами по всьому світу".

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У Telegram-каналі Daily War також вказали на український слід.

"Свою зброю він розписав іменами своїх кумирів і фактами з історії, важливими з його нацистської точки зору. Ще він не забув про патч із "чорним сонцем", який так любить український "Азов", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опубліковане повне відео, зняте стрільцем Брентоном Таррантом, який влаштував теракти у Новій Зеландії.

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Місце
Нова Зеландія
Тег
теракт
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
""лидера казачьей общины Австралии"" - серьёзно ?? и такое бывает ?? и чё, там тоже ходят в голифе с шашкой и ни хрена не делают ??
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
расияни нагадили и,как всегда,обвиняют Украину)) "верное казачество" это очередная говноорганизация ебанутых долбоебов,как и все на расии впрочем.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
На воре шапка горит... шо за кАзахи? В нас такие не водятся!
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