Криваві протести: як авіакатастрофа українського Boeing призвела до кризи в Ірані

Визнання Іраном провини в тому, що це їхні військові помилково збили пасажирський літак Boeing 737 українських авіаліній МАУ, у результаті чого загинуло 176 осіб, призвело до масових протестів як у столиці – Тегерані, так і в інших іранських містах.

Спочатку люди зібралися, щоби вшанувати пам'ять загиблих в результаті катастрофи, але пізніше збори переросли в антиурядові акції протесту по всій країні. Якими будуть їхні наслідки для Ірану – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У суботу, 11 січня, влада Ірану офіційно визнала, що український авіалайнер МАУ, який зазнав аварії 8 січня у Тегерані, був збитий іранською ракетою.

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф у своєму Twitter підтвердив, що причиною аварії українського лайнера стала "людська помилка".

"Ми глибоко шкодуємо, приносимо вибачення і співчуття нашому народу, сім'ям всіх жертв та іншим постраждалим країнам", – резюмував глава МЗС Ірану.

Пізніше свої вибачення і співчуття висловив і президент країни Хасан Роухані, який також вказав на людський фактор.

Після резонансних зізнань керівництва країни в Тегерані, перед будівлею Технологічного університету ім. Аміра Кабіра, в суботу зібралося кілька сотень людей, щоби вшанувати пам'ять загиблих в авіакатастрофі, серед яких було багато їхніх співгромадян.

Al-Arabiya TV Now students in Tehran We are trying to spread the news and videos of demonstrations and protests in Iran immediately ... (All down the street) #WarCrimeInIran pic.twitter.com/5oQSZvzxnC