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"Кривава неділя!" У Польщі пройшов марш націоналістів проти України. Фото

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У польському місті Вроцлав 11 липня відбувся марш націоналістів, на якому розпалювали ненависть до українців.

Як повідомляє Wyborcza, метою маршу було вшанувати "пам'ять чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада в Сибір, а яких вбивали українці під час так званого кривавої неділі".

Через подібні гасла місцева влада припинила мітинг менш ніж через годину після початку. Відзначається, що марш організували колишній священик Яцек Мендляр і націоналіст Роман Зелінський.

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"Наші родичі померли, і ця жінка затикає нам рот, тому що бандерівців називаємо українців, а яка є правда?" – кричав Мендляр, коли представник влади оголосив про припинення маршу.

Також під час маршу націоналісти ображали поліцію і місцевих чиновників. Відзначається, що понад сто учасників акції не виконали накази поліції. При цьому правоохоронці не застосовували силу до мітингувальників, ведеться перевірка дій націоналістів.

"Кривавою неділею" називають події 3-4 вересня 1939 року в Бидгощі, де на початку польської кампанії Вермахту під час ліквідації німецьких диверсійних груп загинула значна кількість підданих Польської Республіки німецької національності. За даними німецьких істориків, в той день загинули 366 німців, ще 457 жертв були виявлені на околиці міста і 68 осіб пропали без вісті.

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Марш націоналістів в Польщі

Марш націоналістів в Польщі

radiowroclaw.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, законодавчий комітет Сенату Польщі відправив на доопрацювання закон про Інститут національної пам'яті в частині, що стосується слів "українські націоналісти".

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Місце
Польща Вроцлав
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