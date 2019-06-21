"Крим — це Росія": президент Чехії зробив новий випад у бік України

Президент Чехії Мілош Земан закликав Україну і світову спільноту змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

Він стверджує, що антиросійські санкції не вплинули на економіку і політику Росії. Крім того, зазначив пом'якшення позицій канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з приводу обмежувальних заходів. Ці фрази прозвучали в інтерв'ю телеканалу Barrandov.

"Вони, найімовірніше, зрозуміли, що санкції не подіяли на російську економіку й політику так, щоб вони зазнали серйозних змін. Якщо санкції не працюють, тоді, певно, їх слід скасувати", – сказав Земан.

Мілош Земан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Земан порадив керівництву України провести децентралізацію влади в країні й змінити Конституцію.

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