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"Крим — це Росія": президент Чехії зробив новий випад у бік України

3.4тЧитати матеріал російською

Президент Чехії Мілош Земан закликав Україну і світову спільноту змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

Він стверджує, що антиросійські санкції не вплинули на економіку і політику Росії. Крім того, зазначив пом'якшення позицій канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з приводу обмежувальних заходів. Ці фрази прозвучали в інтерв'ю телеканалу Barrandov.

"Вони, найімовірніше, зрозуміли, що санкції не подіяли на російську економіку й політику так, щоб вони зазнали серйозних змін. Якщо санкції не працюють, тоді, певно, їх слід скасувати", – сказав Земан.

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Мілош Земан

Мілош Земан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Земан порадив керівництву України провести децентралізацію влади в країні й змінити Конституцію.

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Тема
анексія Криму
Особа
Мілош Земан
Місце
Чехія
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Обычное дерьмо, такое же как и на паРРаше!
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ivanov koly
ivanov koly
старый алкаш Земан как всегда чушь городит
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Питон Каа
Питон Каа
Неужели кто-то думал, что Россия уступит под давлением каких-то там санкций. Да не бывать этому никогда, потому что это вопрос существования государства.
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