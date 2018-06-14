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ПолітикаЕкономіка

"Крим російський, там всі говорять російською": Трамп шокував заявою лідерам G7

14.5тЧитати новину російською

Анексуваний Крим є російським, бо всі, хто живе на півострові, говорять по-російськи.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп лідерам "Великої сімки" під час вечері в рамках саміту в Канаді минулої п'ятниці, пише BuzzFeed News з посиланням на два джерела в дипломатичних колах.

Дональд Трамп

АР

Видання нагадує, що Росія була виключена з G8 після незаконної анексії Криму, яку президент РФ Володимир Путін обгрунтовував необхідністю захищати російських громадян і російськомовних.

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Під час вечері Трамп також цікавився, чому лідери стали на сторону України. Президент США сказав керівникам держав, що "Україна - одна з найкорумпованіших держав світу", зазначає джерело.

Видання пише: незрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені в жарт, чи вони сигналізують про радикальний відхід від сьогоднішньої зовнішньої політики США.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп так само заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Однак пізніше пояснив свої слова і заявив, що якби у нього була б можливість поговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на саміті G7, він неодмінно попросив би його піти з України та Сирії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Хохловыблядки! Шо такое? Очередная зрада или нэпэрэмогха?)))
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Аматор Вова
Аматор Вова
а что собственно случилось?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Тьфу, ты, ну то перемога, то зрада, семь пятниц на неделе у этого Трампа.
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