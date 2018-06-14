"Крим російський, там всі говорять російською": Трамп шокував заявою лідерам G7

Анексуваний Крим є російським, бо всі, хто живе на півострові, говорять по-російськи.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп лідерам "Великої сімки" під час вечері в рамках саміту в Канаді минулої п'ятниці, пише BuzzFeed News з посиланням на два джерела в дипломатичних колах.

Дональд Трамп АР

Видання нагадує, що Росія була виключена з G8 після незаконної анексії Криму, яку президент РФ Володимир Путін обгрунтовував необхідністю захищати російських громадян і російськомовних.

Під час вечері Трамп також цікавився, чому лідери стали на сторону України. Президент США сказав керівникам держав, що "Україна - одна з найкорумпованіших держав світу", зазначає джерело.

Видання пише: незрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені в жарт, чи вони сигналізують про радикальний відхід від сьогоднішньої зовнішньої політики США.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп так само заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Однак пізніше пояснив свої слова і заявив, що якби у нього була б можливість поговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на саміті G7, він неодмінно попросив би його піти з України та Сирії.