Ситуация в современном международном правовом поле – прямая калька с обычной жизни. Гопника из питерской подворотни подводят под амнистию взамен на приличное поведение. Но этого, естественно, не происходит. Почуяв кровь и слабость жертвы, он продолжает "игру" на постоянное повышение ставок. И длится она будет ровно до того момента пока не получит по заслугам.

Смирение и унижение

Эту фазу взаимоотношений кремлевский агрессор и озабоченная старушка Европа начали летом 2019 года. Тогда ПАСЕ, откровенно наплевав на здравый смысл, логику происходящих событий и европейские системы ценностей вернуло в свои ряды РФ, оккупировавшую территории других стран этой организации: Украины, Молдовы и Грузии. "Забыли" и о множественном нарушении норм международного права, в том числе и основополагающих. От положений Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), Будапештского меморандума до применения химического оружия на территории ЕС.

Основным стимулирующим фактором, повлиявшим на данное решение депутатов, стали деньги. В принципе, все именно к этому и шло. Ведь уже довольно давно в среде европейского политикума неофициально озвучивались нарративы кремлевской пропаганды о том, что санкции против РФ не работают, Совет Европы и ПАСЕ не являются организациями, которые занимаются вопросами безопасности или защиты территориальной целостности и, самое главное – "мы должны позаботиться о будущем нашей организации и требовать уплаты от РФ взноса"…суммарно около 80 млн евро.

"Наживку" Кремля Европа с удовольствием "заглотила" и свое истинное лицо гопника он проявил прямо в первый день возвращения. Путинские с порога заявили, что РФ не намерена выполнять ни одной резолюции ПАСЕ, которые были приняты с требованиями к ней после начала агрессии против Украины. Кремль в своем фирменном стиле попытался еще и унизить Европу, выдвинув на пост вице-спикера ПАСЕ Леонида Слуцкого. Того самого председателя комитета Госдумы по международным делам, внесенного в санкционные списки Евросоюза за позицию по Крыму и известного по громкому сексуальному скандалу. То назначение, правда, не прошло – это не страшно, ведь всегда можно "зайти с другой стороны".

Прямо сейчас кремлевские гопники, протестировав ситуацию и сделав выводы что можно и чего нельзя, "работают" в отношении ПАСЕ сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, Кремль считает ПАСЕ, в общем-то, бесполезной в современных условиях организацией и возвращение в нее является тактической, но не приносящей особой пользы победой. Главная цель – снятие с РФ санкций. В связи с этим, мы наблюдаем распространение в кулуарах организации кремлёвских нарративов "давайте начнём с чистого листа", для чего полномасштабным образом задействуется агентура российских спецслужб в европейском политикуме. А поскольку санкции во многом связаны с Украиной, то РФ не оставляет попыток "склонить чашу весов" в свою сторону в вопросе "впихивания" ОРДЛО в Украину на своих условиях.

Из этого вытекает второе. Россия с помощью ПАСЕ пытается создать благоприятный фон для оказания давления на нашу страну по "прямым переговорам" между Киевом, Донецком и Луганском, что, в случае их начала, позволит поднять вопрос о снятии санкций с России.

Иными словами, кроме всего прочего Кремль, как, в общем-то, и всегда, занят по настоящему важным делом: формированием своей, удобной для него версии истории, за которую еще и в дальнейшем будут бороться в плане "не дадим переписать".

Все правильно: кто написал прошлое - тот контролирует будущее.

Успешно реализовав эти этапы нового "вхождения в Европу" Кремль увидел отсутствие сколь либо адекватной ответной реакции с ее стороны и приступил к последней фазе наезда в стиле гопника, за которой впоследствии обычно следует "отжим" чего-либо ценного или…драка.

Россия, продолжая создавать у себя полностью закрытое государство, но, тем не менее, с возможностью влияния на внешние процессы, медленно и вполне уверенно выходит из международного правового поля. Причем, если до этого момента Кремль руководствовался принципом: "суровость закона компенсируется необязательностью его исполнения", ставя под сомнение или игнорируя приговоры международных судов, что блестяще видно на примере возвращения России в ПАСЕ, в новых реалиях РФ планирует просто отказаться признавать их юрисдикцию.

Закон тайга, Ху..о хозяин

Путин, судя по всему "перешел свой внутренний рубикон", когда решил и реализовал сценарий превращения себя в пожизненного монарха в результате конституционной реформы. Согласитесь, на этом фоне отказ государства от общемировых принципов, которые определяют любую страну как цивилизованную, выглядит одновременно настораживающим и как бы дающим четкий сигнал: "дальше буду делать все, что захочу".

Например, игнор со стороны гопников решений трибунала по морскому праву или международных судов по ущемлению в РФ оппозиции можно списать на подготовку Кремля к непризнанию решений по МН-17, аннексии Крыма и прочего "букета вопросов". А их к России накопилось уже не мало, а сроки судебных решений по ним, в том числе с соответствующими компенсациями от РФ для пострадавших - подходят.

Настораживает другое – РФ вышла из соглашения, которое признает компетенции комиссии по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в ходе вооруженных конфликтов. Этот договор, подписанный и ратифицированный еще СССР, содержит ключевой пункт, которым признается Дополнительный протокол I к Женевской конвенции IV, предусматривающий учреждение международной комиссии, с полномочиями расследования предполагаемых нарушений гуманитарного права во время вооруженных конфликтов.

Формально РФ отменила только одну, но очень важную статью дополнительного протокола к этой конвенции, которая признает юрисдикцию специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа разбирающего нарушения. То есть формально РФ признаёт, что гражданских во время войны, все же лучше лишний раз не пытать или убивать, но судить её за такие нарушения Конвенции теперь некому, что, по сути, является денонсацией всей Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Спросите: ну и что тут такого? Почти ничего, за исключением того, что подобная ситуация случилась перед Второй мировой войной. СССР отказался подписать другую Женевскую конвенцию, вступившую в силу 19 июня 1931 года. В ней регулировались вопросы обращения с военнопленными. И именно это стало одним из факторов, приведших к тому, что в ходе войны Германия на Восточном фронте, как, кстати, и СССР, не придерживались в отношении плененного противника общепринятых международных норм и правил.

Возникает вопрос: если и до этого военнослужащим РФ, "интамнетам" и местным коллаборантам ничего не мешало "куражиться",то почему данное решение было принято именно сейчас?

Дело в том, что за последнее время количество военных преступлений со стороны РФ накапливается лавинообразно, а в условиях "цифрового мира" данные факты имеют документальное подтверждение. Вспомним Донбасс с его подвалами, стрельбой прямо из жилых секторов, передачу захваченных регулярными вооруженными силами РФ украинских пленных боевикам с их последующими пытками и "исчезновением". "Сирийский кейс" с его регулярными бомбардировками запрещенными бомбами мирных объектов, включая школы и роддома. Абхазия, Осетия, Чечня, Грузия, Приднестровье –это места, где российская армия "наследила". А воинские преступления, срока давности не имеют.

В Кремле уже давно работают над созданием довольно значительной прослойки людей "не имеющих тормозов" из числа поголовья РФ, которые в случае ожидаемых массовых протестов в России будут, не задумываясь, заниматься уже привычным и, в какой-то степени, рутинным делом – бомбить, стрелять или пытать. Кто чему учился…

Окупированная часть украинского Донбасса наравне с Сирией, со своими "подвалами" и прочими "прелестями русского мира", к сожалению, стали своеобразными полигонами для этого. Причем, выход из соглашения - это еще и сигнал для российских военных что им, за бомбежки гражданских объектов или пытки, ничего не будет. Так что "ставки" повышаются.

Кое-что и Европе, конечно, "достается" - Скрипали, Хангошвили, Гебрев, "Альпийская база" киллеров из ГРУ Генштаба прямо во Франции и это далеко не весь перечень. Но пока "точечное" воздействие в Европе, по возможности, стараются не замечать. За что и придется заплатить. Причем, судя по всему достаточно скоро.

Деньги или драка?

Прямо сейчас складывается ситуация, характерная для последнего этапа взаимоотношений "гопник-жертва" когда первый уже готовится "лазить по карманам", а второй размышляет, что ему дальше делать.

Сторонники снятия санкций с России в ПАСЕ приводили три основных аргумента по ее возвращению: кроме 30 серебряников, простите - описался, взноса в 80 млн евро, это необходимость сохранения доступа россиян к Европейскому суду по правам человека и возможности прямо в глаза критиковать Россию. С критикой – понятно, реакции на нее всегда ноль была, плюс к этому не прошло и полугода, как Путин еще и саму возможность внешнего судебного воздействия на РФ решил прекратить.

Реакции Европы на данный, в общем-то, очередной переход Россией "красной линии" ровным счетом никакой, даже "глубокая обеспокоенность" отсутствует. Более того, Кремль полностью игнорирует любые "миролюбивые" месседжи Запада по урегулированию проблемных тем, начиная со Скрипалей с Хангошвили и заканчивая МН-17. Почему? В Кремле четко понимают: европейский клиент практически готов к тому, что "гопник" залезет ему в карман, в поисках чего-то ценного и, в данном случае понятно – речь идет не о деньгах.

В качестве зарубежных площадок для продвижения своих идей Кремлем, судя по всему, выбраны ПАСЕ, ОБСЕ и Европейский суд по правам человека. Цели – не изменились: снятие санкций, легализация аннексии Крыма и создание условий для усиления давления Запада на Украину в вопросе "впихивания" в ее состав ОРДЛО на своих условиях.

На этом все? Безусловно, нет! Любую "слабину" Россия воспринимает как "плацдарм" для дальнейшего продвижения. Раз уж "спокусились" на российский взнос за ПАСЕ – имейте вполне реальные проблемы, Кремль на этом не остановится и дальнейшие действия Путина вполне прогнозируемые.

Самое главное во всем этом, что Кремль недвусмысленно дал понять, что отвечать за весь "коллективный Запад" будет именно Европа. Поскольку у кремлевского гопника душку маловато осуществлять активные действия в отношении, например, США. Страшновато как-то, поскольку, они "к бою готовы" и в парадигме "кошелек или драка" выбрали путь, сильно отличающийся от европейского – защита себя и своих союзников всеми возможными способами.

Во время возвращения РФ в ПАСЕ именно британский депутат заявил, что "эта организация была основана в 1949 году Уинстоном Черчиллем как антидот от нацизма и коммунизма. Мистер Черчилль был бы в ужасе от действий, которые мы пытаемся сегодня поддержать". Действительно, если у предполагаемой "жертвы" настроения сэра Черчилля, она перестает быть интересной для "гопник", который чувствуя это обычно ретируется, понимая, что вместо драки будет его избиение.

В такой ситуации непонятным остается только одно: на протяжении уже столетий очень многие, заключившие с Россией какие-либо соглашения и впоследствии пострадавшие от этого, говорили, что о чем-то договариваться с Москвой просто бессмысленно. Неужели никто так ничего и не понял? Проблема в том, что кремлевскую стратегию силовыми методами "додавить противника", не оказавшего сопротивления, никто и никогда не отменял. Это их неизменная тактика, как и любого "гопника".

Современный пример такой "жертвы" - Макрон. Он, несмотря на дружественные к Путину заявления, получил беспрецедентный "Альпийский скандал" и "желтые жилеты". Ноу комментс…

Впрочем, европейские политики, вправе делать свой выбор умиротворения агрессора. Даже ошибочный, что доказано их предшественниками. Главное, чтобы в Украине понимали, с кем имеют дело. Ошибки отмотать назад уже не получится…

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