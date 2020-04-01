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1 квітня • оновлено в 23:34
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Країна-сусідка України зібралася значно продовжити режим надзвичайного стану

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Уряд Чеської Республіки має намір продовжити режим надзвичайного стану через поширення коронавірусу COVID-19 ще на 30 днів – до 11 травня.

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Про це заявив заявив міністр охорони здоров'я країни Адам Войтех, написало видання CeskeNoviny. Режим НС в Чехії діє ще з 12 березня і повинен закінчитися 11 квітня. Рішення про продовження має бути ухвалене палатою депутатів на наступному тижні.

За словами Войтеха, цього вимагає поточна епідеміологічна ситуація в Чеській Республіці та за кордоном. Він додав, що важливо продовжити режим НС саме на 30 днів, адже 14 днів – занадто мало.

Чехія зібралася значно продовжити режим надзвичайного стану. Ілюстрація

Чехія зібралася значно продовжити режим надзвичайного стану. Ілюстрація

"Ми не можемо бути абсолютно впевнені, що впоралися з епідемією, хоча є позитивні сигнали. У нас ще є два тижні, щоб ухвалити рішення", – сказав чиновник і зазначив, що в деяких країнах епідемія почала відновлюватися після спаду.

Станом на 1 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чехії – 3508, відомо про 39 смертельних випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 1 квітня стабілізувався в Європі і наблизився до свого піку в Італії та Іспанії. Всього в світі заражено вже більше 923 тисяч осіб. В Україні підтверджено 794 випадки захворювання, 20 з них – летальні.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Чехія
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