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Країна ЄС задумала возити туристів до Криму: що відомо

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У Словаччині створять турфірму, яка буде організовувати поїздки до окупованого Росією Крим для громадян Євросоюзу.

Про це російським "Известиям" повідомив словацький депутат Петер Марчек, який раніше відвідав анексуваний півострів.

"Зараз словаки, а також громадяни інших країн Євросоюзу мають можливість відвідувати півострів самостійно. Проте, труднощі з організацією поїздки і вирішенням ряду інших питань багатьох людей відлякують. Тому наше завдання – максимально полегшити європейцям подорож до Криму. Я впевнений, що реалізовується проект буде користуватися попитом", – розповідав політик.

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При цьому він зазначив, що над законністю даних поїздок вже працюють юристи, щоб "діяльність компанії не викликала претензії з боку Брюсселя і словацької влади в зв'язку з введеними в 2014 році антиросійськими санкціями".

"Не хотілося б зараз розкривати всі подробиці, щоб не створити додаткові труднощі. Але можу сказати, що ми плануємо тісно співпрацювати з російською стороною, щоб уникнути будь-яких скарг", – додав Марчек.

Петер Марчек

Петер Марчек

Известия

Відзначимо, що раніше кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв розповів, що депутат Національної Ради Словаччини Петер Марчек, який виступає за визнання анексії Криму, є черговим купленим маргіналом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін і глава сепаратистського регіону Грузії, президент частково визнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов прибутку в окупований Крим.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Словаччина
Теги
Крим Євросоюз
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Питон Каа
Питон Каа
Вода камень точит...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какой смысл ехать в помойку если в Болгарии и Турции и египте дешевле и чистота и сервис?разве что бы поржать с рукажопых москаликов))))))))
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