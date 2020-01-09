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9 січня • оновлено в 13:17
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Країна ЄС вивела з Іраку своїх солдатів

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Латвія вирішила вивести з території Іраку всіх своїх шістьох солдатів, які служили в цій країні.

Військовослужбовців передислокували до сусіднього Кувейту. Про це заявив міністр оборони республіки Артіс Пабрікс у своєму Twitter.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено з міркувань безпеки. Водночас чиновник підкреслив, що про повернення солдатів на батьківщину поки не йдеться.

Латвія вивела з Іраку шістьох своїх солдатів

Латвія вивела з Іраку шістьох своїх солдатів

Известия

Скільки часу латвійські військовослужбовці пробудуть у Кувейті – теж невідомо.

"Латвія підтримує США й продовжить підтримувати очолювану ними коаліцію. Що стосується повернення латвійських солдатів назад до Іраку, то питання вирішуватиметься із союзниками після того, як буде оцінено ситуацію з безпекою", – підсумував Пабрікс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Схід
Місце
Латвія
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Комментарии на сайте не модерированы
Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Укровата-введите свои войска, вам это зачтётся от ваших хозяев американцев.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всех шестерых вывела моя Латвия! Всё свои войска! Страна ЕС!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кристина Стефанова, Извини Крис, но это на самом деле очень смешно читается, особенно после заголовка)
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