Країна ЄС вивела з Іраку своїх солдатів

Латвія вирішила вивести з території Іраку всіх своїх шістьох солдатів, які служили в цій країні.

Військовослужбовців передислокували до сусіднього Кувейту. Про це заявив міністр оборони республіки Артіс Пабрікс у своєму Twitter.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено з міркувань безпеки. Водночас чиновник підкреслив, що про повернення солдатів на батьківщину поки не йдеться.

Латвія вивела з Іраку шістьох своїх солдатів Известия

Скільки часу латвійські військовослужбовці пробудуть у Кувейті – теж невідомо.

"Латвія підтримує США й продовжить підтримувати очолювану ними коаліцію. Що стосується повернення латвійських солдатів назад до Іраку, то питання вирішуватиметься із союзниками після того, як буде оцінено ситуацію з безпекою", – підсумував Пабрікс.

Tā kā apmācības process ir pārtraukts un pēc konsultācijām ar tuvākajiem koalīcijas partneriem, pieņēmām lēmumu pārvietot Irakas misijas latviešu karavīrus kopā ar daļu Dānijas kontingenta karavīriem uz Kuveitu. Kad apstākļi Irakā uzlabosies, turpināsim kopīgo misiju. - Artis Pabriks (@Pabriks) 8 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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