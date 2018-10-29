Крах Boeing 737 в Індонезії: опубліковано список пасажирів

У мережі з'явилися списки пасажирів літака Boeing 737, що розбився в Індонезії.

Фото з прізвищами людей, чия доля поки залишається невідомою, опублікувало видання 360tv. За інформацією ЗМІ, перед катастрофою екіпаж індонезійського Boeing запросив повернення в аеропорт вильоту.

Повідомляється, що на борту літака перебувало 189 осіб, в тому числі троє дітей, два пілоти і шість бортпровідників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, самолет, рейса JT-610 з Джакарти в індонезійське місто Панкалпінанг злетіло о 6:20 за місцевим часом і вже в 6:33 зникло з радарів