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Крах Boeing 737 в Індонезії: опубліковано список пасажирів

2.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися списки пасажирів літака Boeing 737, що розбився в Індонезії.

Фото з прізвищами людей, чия доля поки залишається невідомою, опублікувало видання 360tv. За інформацією ЗМІ, перед катастрофою екіпаж індонезійського Boeing запросив повернення в аеропорт вильоту.

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Повідомляється, що на борту літака перебувало 189 осіб, в тому числі троє дітей, два пілоти і шість бортпровідників.

Крах Boeing 737 в Індонезії: опубліковано список пасажирів
Крах Boeing 737 в Індонезії: опубліковано список пасажирів
Крах Boeing 737 в Індонезії: опубліковано список пасажирів

Як повідомляв OBOZREVATEL, самолет, рейса JT-610 з Джакарти в індонезійське місто Панкалпінанг злетіло о 6:20 за місцевим часом і вже в 6:33 зникло з радарів

Місце
Індонезія
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