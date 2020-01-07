"Кошмар для США": Іран розробив 13 сценаріїв помсти за Сулеймані

В Ірані було розроблено 13 варіантів відповіді на ліквідацію США генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.

Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, передає ТАСС.

"На сьогоднішній момент в Радбезі було представлено 13 варіантів помсти (за вбивство Сулеймані)", – йдеться в повідомленні.

Шамхані додав, що "навіть найщадніший з них (варіантів – Ред.) може стати історичним кошмаром для США".

За його слова, "американці знають, що вони уразливі перед відповіддю з боку Ірану".

"Якщо сили США не захочуть самостійно покинути регіон, то ми змусимо їх це зробити", – погрожував Шамхані.

Касем Сулеймані RT

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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