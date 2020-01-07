"Кошмар для США": Іран розробив 13 сценаріїв помсти за Сулеймані

В Ірані було розроблено 13 варіантів відповіді на ліквідацію США генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.
Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, передає ТАСС.
"На сьогоднішній момент в Радбезі було представлено 13 варіантів помсти (за вбивство Сулеймані)", – йдеться в повідомленні.
Шамхані додав, що "навіть найщадніший з них (варіантів – Ред.) може стати історичним кошмаром для США".
За його слова, "американці знають, що вони уразливі перед відповіддю з боку Ірану".
"Якщо сили США не захочуть самостійно покинути регіон, то ми змусимо їх це зробити", – погрожував Шамхані.
Касем Сулеймані
RT
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані ймовірно була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каан главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4. січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).
А5 січня тіло Сулеймані доставили до Ірану, де попрощатися з ним прийшли мільйони жителів.
Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства Сулеймані.
Дочка вбитого генерала Сулеймані Зейнаб пригрозила США і Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.
Законодавці Ірану проголосували за пропозицію визнати армію США і Пентагон терористичними організаціями у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані.
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