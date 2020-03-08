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8 березня • оновлено в 15:57
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Коронавірусом заразилися понад 400 американців: з'явилося моторошне фото

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Число хворих смертельним коронавірусом у США перевищило 4 сотні людей. Станом на вечір суботи, 7 березня, інфіковано 442 людини, 19 загинуло.

Як повідомляє Daily Mail, в суботу ввечері 31 штат і округ Колумбія повідомили, принаймні, про один підтверджений або передбачувано позитивний випадок.

З урахуванням всіх відомих випадків зараження американців, загальна кількість хворих майже 450 осіб. У штаті Вашингтон була найбільша кількість випадків – 103, в тому числі 16 випадків смерті, потім в Нью-Йорку – 89 випадків і в Каліфорнії – 81 випадок і одна смерть. У Флориді, де зареєстровано 11 випадків, також загинуло двоє людей.

Карта розповсюдження коронавірусу в США

Карта розповсюдження коронавірусу в США

У внутрішніх районах країни ряд більш малонаселених штатів повідомили про свої перші випадки захворювання в суботу, включаючи Міссурі, Індіану, Міннесоту і Небраску.

У Небрасці відбулися драматичні сцени, коли жінку з позитивним тестом на вірус перевезли зі звичайної лікарні в медичний центр Університету Небраски в Омасі.

Коронавірусом заразилися понад 400 американців: з'явилося моторошне фото

А це фото 36-річного жителя штату Небраски, якого перевозять у високотехнологічній "швидкій допомозі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Понад 104 тис. осіб у всьому світі станом на 8 березня заражені коронавірусом.

  • У Південній Кореї зареєстрований 7041 випадок захворювання, в Італії – 5883, у Франції – 949. В Іспанії підтверджено 100 нових випадків інфікування. В Ірані заявили про 1076 нових випадків інфікування коронавірусом. У США зафіксовано 139 нових випадків зараження коронавірусом.

  • В Україні вже є 1 випадок коронавірусу. Хворий знаходиться в Чернівцях.

  • У Китаї 7 березня обвалився п'ятиповерховий готель із хворими на коронавірус у місті Цюаньчжоу, що у провінції Фуцзянь. За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам вдалося витягти 35 осіб з-під завалів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...инфицировано 442 человека, 19 погибло..." // Смертность больше средних 3.4%, наверняка уровень диагностики выше, а другие страны смертность списывают на другие заболевания и они в статистику коронавируса не попадают.
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