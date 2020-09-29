Коронавірусом заразилися понад 33 млн по всьому світу: статистика на 29 вересня. Оновлюється

Станом на вівторок, 29 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 33,5 млн осіб. За минулу добу було виявлено 229 710 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 69 тис., в США – 37 тис., а також в Бразилії – 16 тис. За час пандемії від вірусу померли вже більше одного мільйона осіб.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 198 63 4 людини. Померли 3959 пацієнтів, одужали – 87 882.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,3 млн), Індія (більше 6,1 млн) і Бразилія (понад 4,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

У Києві стався спалах COVID-19 серед жінок і дітей.

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