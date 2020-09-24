Коронавірусом заразилися майже 33 млн по всьому світу: статистика на 24 вересня. Оновлюється

Станом на четвер, 24 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 32 млн осіб. За минулу добу було виявлено 315 717 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 89 тис., в США – 41 тис., а також в Бразилії – 32 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 981 тис. осіб.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 184 734 особи, померли 3705 пацієнтів, одужали – 81 670.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,1 млн), Індія (більше 5,7 млн) і Бразилія (понад 4,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

Вчені дали прогноз розвитку пандемії коронавірусу на п'ять років. Два з них – про те, як людство буде жити без вакцинації.

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