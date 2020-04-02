Коронавірусом заразилися майже 1 млн осіб: статистика у світі і Україні на 2 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус остаточно закріпився в Європі і США: вже чотири країни обігнали Китай за кількістю смертей – Італія, Іспанія, США та Франція. Заразилися по всьому світу вже більше 935 тисяч осіб.

В Україні підтверджено 794 випадки захворювання. Міністерство охорони здоров'я втричі збільшило оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусів заразилися майже 1 млн осіб

Що важливо знати про атаку коронавірусу

Через COVID-19 в Україні загинули вже 20 осіб, вилікувалися – 13. В країні лабораторно підтверджені 794 випадки.

У всьому світі коронавірусом заразилися більше 935 тисяч осіб, померло понад 47 тисяч, більше 194 тисяч вилікувалися.

Із початку епідемії COVID-19 в Італії померли понад 13 тисяч осіб, проте тенденція пішла на спад.

США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там вже більше 215 тисяч хворих.

Головне за 2 квітня

05:32 – Захворювання виявили у співробітника департаменту звернень громадян Одеської міської ради.

05:30 – У Херсонській області підтвердили три нові випадки COVID-19. Один з них виявився смертельним. Херсон закрили на карантин.

05:29 – У міністра охорони здоров'я Ізраїлю Яакова Ліцмана і його дружини підтвердили COVID-19.

01:35 – Пранкер "Джокер", який відзначився низкою гучних викриттів українських політиків, заявив, що заразився COVID-19.

01:15 – У розвідці США заявили: влада Китаю приховала реальну статистику зараження та летальних випадків COVID-19 у країні. Відповідний секретний звіт представники розвідки передали Білому дому.

01:10 – Український лікар-інфекціоніст, експерт з медреформи закликав американського винахідника Ілона Маска обговорювати надання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) з президентом Володимиром Зеленським, а не з колишнім міністром охорони здоров'я Уляною Супрун.

00:24 – Конотопський район Сумської області не був готовий до епідемії коронавірусу, тому що медики не були забезпечені необхідним захистом, заявив мер Конотопа Артем Семеніхін. Він вважає, що в смерті людей винні частково і вони самі, бо не звернулися в лікарню вчасно, і районна влада.

00:14 – У Черкасах священики УПЦ МП у зв'язку з пандемією влаштували освячення вулиць на кузові пікапа. Журналістіст подзвонив митрополиту Черкаському і Канівському Софронію (Дмитруку) і повідомив, що церковники таким чином порушили ПДР. У відповідь митрополит почав йому погрожувати та проклинати.

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