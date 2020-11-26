Коронавірусом в світі заразилися понад 60 млн осіб: статистика на 26 листопада. Оновлюється
Станом на четвер, 26 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 60,7 млн осіб. За минулий день виявлено 609 207 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 180 тис., Бразилії – 45 тис. і Індії – 44 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 661 858 осіб. Померли 11 492 пацієнти, одужали – 307 778.
Найбільше випадків інфікування залишається в США (13,1 млн), Індії (9,2 млн) і Бразилії (6,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
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