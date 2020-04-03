Коронавірусом у світі захворіли 10 млн людей – головлікар Австралії

Головний лікар Австралії Брендан Мерфі заявив, справжня кількість випадків захворювання на коронавірус в усьому світі може становити до 10 мільйонів.

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За його словами, реальні дані удесятеро вищі, ніж ті, про які свідчить статистика – трохи більше мільйона випадків, оскільки деякі інфіковані COVID-19 не змогли встановити діагноз. Про це повідомляє Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми знаємо, що, судячи з рівня смертності, рівня тестування у багатьох країнах, вони виявляють не всі випадки. В Австралії ми впевнені, що наше тестування було, мабуть, найкращим у світі", – зауважив він.

Брендан Мерфі

Мерфі додав, що у їхній країні, звісно, є низка недіагностованих випадків, але підтвердив, що уряд має "досить гарне уявлення" про масштаби спалаху інфекції. Він підкреслив, що приблизно один відсоток населення вони протестували на наявність COVID-19 – понад 1000 тестів на 100 000 жителів.

Крім цього, Мерфі вказав на Китай, звідки походить цей вірус, а також на Сполучені Штати, як такі, яким він не може довіряти в плані оприлюднення даних про кількість виявлених випадків зараження коронавірусом.

"Ми вважаємо, що справжнє число у п'ять чи десять разів більше, ніж мільйон. Єдині цифри, в які я повністю вірю, – це австралійські", – заявив головний лікар країни.

Зауважимо, що в Австралії станом на 3 квітня зафіксовано 5350 випадків зараження COVID-19, загинуло 28 людей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко заявив, що офіційні дані про кількість хворих на новий китайський коронавірус у всьому світі зменшені у 8-10 разів.

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