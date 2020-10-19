Коронавірусів заразилися понад 40 млн осіб: статистика на 19 жовтня. Оновлюється

Станом на понеділок, 19 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 40 млн осіб. За минулий день виявлено 325 927 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 55 тис., в США – 44 тис., а також в Франції – 29 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 30,1 млн пацієнтів.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 298 872 особи. Померли 5 517 пацієнтів, одужали – 124 113.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,3 млн), Індія (майже 7,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

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