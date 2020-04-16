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17 квітня • оновлено в 00:05
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Коронавірус загрожує життю сотень тисяч дітей: в ООН попередили про небезпеку

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У результаті економічного спаду, спровокованого пандемією коронавірусу COVID-19, у світі можуть померти сотні тисяч дітей.

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Служби охорони здоров'я перевантажені великою кількістю пацієнтів і хворим дітям тепер важче отримати якісну медичну допомогу, йдеться у доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Коронавірус загрожує життю сотень тисяч дітей: в ООН попередили про небезпеку

"В умовах наростання глобальної рецесії в 2020 році можуть статися сотні тисяч додаткових смертей серед дітей", – зазначив Гутерріш.

Також на здоров'ї дітей позначиться зниження доходів бідних сімей, яким доведеться скоротити витрати на харчування та охорону здоров'я.

Припинені кампанії з вакцинації проти поліомієліту. Імунізацію проти кору припинили 23 країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діти, заражені коронавірусом, переносять його набагато легше, ніж дорослі. У більшості з них спостерігаються легкі симптоми, характерні для звичайного ГРЗ.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Антоніу Гутерреш
Тег
ООН
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Соколова Катерина
Соколова Катерина
Імунолог пoяснив як літнім людям слід посилити імyнітет! 2 місяці пoтрібно пити... imunologua.ml
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