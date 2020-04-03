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4 квітня • оновлено в 03:04
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Коронавірус за добу вбив майже 600 людей в штаті Нью-Йорк

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Рівень смертності від коронавірусу в штаті Нью-Йорк досяг нового максимуму – 562 людини за добу.

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Протягом останніх 24 годин щогодини вмирало 23 людини, заявив на прес-конференції губернатор штату Ендрю Куомо, передає Daily Mail.

23 людини на годину: рівень смертності в штаті Нью-Йорк досяг нового максимуму

Загалом в штаті від вірусу померло 2 935 людей, що перевищує кількість загиблих під час терактів 11 вересня 2001 року. Також заражені 102 863 людини.

В США захворіли 276 037 людей (+31 160 за добу). Померли 7 385 (+1 314 за добу). Вилікувалися 12 268.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Дейв Прайс з центральної клініки Нью-Йорка в США, який вже більше місяця бореться з COVID-19, дав дві поради, які вбережуть від зараження коронавірусом на 99%.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США Нью Йорк
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Такими темпами и прогнозы фрау Меркель не кажутся такими фантастическими,насчет 70 миллионов,после чего,она отбыла на карантин.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
А сколько до этого умирали от наркотиков ДТП и уличной преступности ? Грипп тоже укажите
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