23 людини на годину: рівень смертності в штаті Нью-Йорк досяг нового максимуму

Рівень смертності від коронавірусу в штаті Нью-Йорк досяг нового максимуму – 562 людини за добу.

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Протягом останніх 24 годин щогодини вмирало 23 людини, заявив на прес-конференції губернатор штату Ендрю Куомо, передає Daily Mail.

Загалом в штаті від вірусу померло 2 935 людей, що перевищує кількість загиблих під час терактів 11 вересня 2001 року. Також заражені 102 863 людини.

В США захворіли 276 037 людей (+31 160 за добу). Померли 7 385 (+1 314 за добу). Вилікувалися 12 268.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Дейв Прайс з центральної клініки Нью-Йорка в США, який вже більше місяця бореться з COVID-19, дав дві поради, які вбережуть від зараження коронавірусом на 99%.

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