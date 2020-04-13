Коронавірус з новою силою вдарив по Китаю: десятки заражених

У Китаї в понеділок, 13 квітня, заявили про стрибок випадків коронавірусу – кількість нових інфікованих досягла 108 осіб.

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До того ж 98 новоспечених пацієнтів недавно прибули з-за кордону, решта заразилися всередині країни. Про це з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я КНР повідомляє CNBC.

Зазначається, що за добу в країні від ускладнень нового типу коронавірусу померли двоє хворих.

У Китаї зафіксований різкий стрибок заражених коронавірусом

Крім цього, окремо в КНР відзвітували про ще 61 безсимптомний випадок. Так, усього під медичним наглядом в країні зараз перебуває 1064 пацієнти, у яких підтвердили новий COVID-19 не дивлячись на відсутність симптомів.

Зауважимо, що китайський уряд неодноразово переглядав свою методологію підрахунків випадків зараження на коронавірус: протягом декількох тижнів там виключи людей, у яких не дивлячись на підтверджений діагноз не було симптомів захворювання. І тільки з 1 квітня Китай почав додавати їх до загальної кількості.

Примітно, що 13 квітня вперше починаючи з 7 березня в Китаї показник добового приросту нових випадків коронавірусу перевищив сотню.

З початку спалаху в країні на COVID-19 захворіли 82 160 осіб. З них 3341 пацієнт помер, тоді як більше 77 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю змусила мовчати відому світову експертку-вірусолога після того, як вона розкрила генетичний склад коронавірусу COVID-19.

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