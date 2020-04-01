На борту майже 400 людей: коронавірус виявили на грецькому круїзному кораблі з українцями

Коронавірус COVID-19 виявлено на грецькому круїзному кораблі El Venizelos, на борту якого перебувають десятки громадян України.

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Як повідомляє SKAI, всього на лайнері перебуває 383 громадянина 13 країн. У 20 виявлено інфекцію, двоє з яких у важкому стані – 72-річний швейцарець і 34-річний індонезієць, їх доставили в лікарню.

marinetraffic.com

Грецькі ЗМІ зазначають, що на борту 82 українця, проте український фонд допомоги морякам "Ассоль" стверджує, що їх всього 30.

Корабель 12 днів пробуде на карантині в порту Пірей.

Судно перевозило з Туреччини в Іспанію фахівців, які мали брати участь в роботах з реконструкції круїзного лайнера Royal Caribbean. Через пандемію корабель не зміг прибути в пункт призначення.

skai.gr

Як повідомляв OBOZREVATEL, на круїзному лайнері Grand Princess стався спалах коронавірусу. Там перебувало майже 50 громадян України.

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