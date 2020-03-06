За найбільш оптимістичного сценарію від нового коронавірусу загинуть 15 мільйонів осіб, а світовий ВВП втратить 2,4 трильйони доларів.

Такий прогноз навів із посиланням на результати досліджень австралійських учених Business Insider.

Так, дослідники з Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії COVID-19 на світову економіку.

Чотири з семи торкнулися впливу поширення COVID-19 за межами Китаю. У сьомому сценарії розглядається глобальний вплив, за якого помірна пандемія відбувається щороку протягом невизначеного періоду часу.

Коронавірус вб'є мінімум 15 мільйонів осіб

"Але навіть у моделі низькою серйозності – або в найкращому сценарії з семи, які, як зазначається в документі, що не були остаточними – дослідники AНУ оцінюють втрату глобального ВВП в розмірі 2,4 трлн доларів США, з передбачуваним числом загиблих у 15 млн осіб. Вони змоделювали свої оцінки за прикладом пандемії грипу в Гонконгу, від спалаху якої в 1968-1969 роках загинуло близько 1 мільйона осіб", – сказано в статті.

У більш небезпечній моделі, яку розробили на основі пандемії іспанського грипу, через яку в період з 1918 по 1920 роки в світі загинуло приблизно 17-50 мільйонів осіб, глобальні втрати ВВП можуть сягати 9 трильйонів доларів США. За цією моделлю число загиблих перевищує 68 мільйонів.

"Наші сценарії показують, що навіть обмежений спалах може в короткостроковій перспективі мати значний вплив на світову економіку", – пояснив професор економіки АНУ Уорік Маккіббін.

Він підкреслив, що навіть у кращому випадку впливу низького ступеня тяжкості економічні наслідки будуть величезними, і країнам необхідно працювати разом, щоб максимально обмежити потенційний збиток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї спрогнозували нову хвилю епідемії смертельного коронавірусу COVID-19 найближчим часом.

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