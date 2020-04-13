Коронавірус у Туреччині різко пішов на спад: названа причина

У Туреччині значно знизилася кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа, передає "Анадолу". Він уточнив, що в країні збільшили кількість тестів.

"Завдяки збільшенню кількості тестів в країні спостерігається різке зниження кількості випадків зараження", – заявив глава відомства.

За його словами, найближчим часом кількість проведених тестів досягне 500 тисяч. Тільки протягом минулої доби було проведено 34 456 тестувань.

Також Коджа додав, що зафіксовано зростання пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу, – з лікарень виписали 3 957 осіб

За останніми даними, в Туреччині захворіли 61 049 осіб, померли 1 296 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне авіасполучення з Туреччиною, зупинене через пандемію коронавірусу, відновиться лише влітку.

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