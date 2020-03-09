Коронавірус в Італії заблокував апеляцію нацгвардійця Марківа: що далі

В Італії через спалах коронавірусу відклали початок апеляційного процесу у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого несправедливо засудили до 24 років тюремного ув'язнення.

Про це з посиланням на адвокатів українця повідомляє "Радіо Свобода". "Не можна нічого сказати, тому що на апеляційному процесі суд присяжних складається не просто з суддів, а з присяжних, звичайних людей, тому через обмежувальні заходи процес заблокований", – сказала правозахисниця Донателла Рапетті.

Крім того, з метою запобігання поширенню вірусу в пенітенціарних установах Італії засудженим тимчасово заборонили побачення з рідними та іншими особами, проте збільшили кількість часу на телефонні розмови.

Коронавірус в Італії заблокував апеляцію нацгвардійця Марківа УНІАН

Як розповіла мати нацгвардійця Оксана Максимчук, тепер вона і дружина Віталія можуть говорити з ним не шість, а вісім разів на тиждень по 10 хвилин. Дозволена тільки передача продуктів і необхідних речей для ув'язненого.

"Лише сумки забирають, все в масках, рукавичках. Почекала дві хвилини, поки моя передача пройшла контроль, – і повернулася, побачення поки заборонені", – поділилася Максимчук.

Відзначимо, через епідемію COVID-19 в Італії призупинили діяльність судових органів до 31 березня. До того ж регіон Ломбардія і його обласний центр Мілан з 8 березня оголошено "червоною зоною" на карантині. Там закриті навчальні, культурні, розважальні заклади, не працюють багато установ, а людей закликають залишатися вдома і не виходити.

Нагадаємо, сторона захисту у справі Марківа подала апеляційне клопотання до суду в листопаді 2019 року. Тоді юристи висловлювали надію, що навесні повинен початися розгляд справи. Зараз, за словами Рапетті, можна сподіватися на червень, але все залежить від ситуації навколо епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Нацгвардієць, у справі якого готують апеляцію, передав потужне послання до українців. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, який зустрівся з Марківим, розповів, що той не має наміру здаватися.

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