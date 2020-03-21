Коронавірус в Італії вбив рекордну кількість людей: страшні цифри

В Італії число смертей від коронавірусу побило новий антирекорд – загинуло 4032 пацієнти, у яких була виявлена небезпечна інфекція. Всього за минулу добу 20 березня кількість жертв збільшилася на 627 (18 березеня було відомо про 3 тисячі померлих).

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Таку статистику оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії. Також зазначається, що станом на вечір 20 березня в Італії зареєстрували 37 860 випадків захворювання COVID-19.

Коронавірус в Італії "Кореспондент"

Більше третини випадків (15 420) зафіксовані в області Ломбардія, на півночі країни. При цьому 5 129 пацієнтам з COVID-19 вдалося видужати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійській провінції П'яченца, яка найбільш постраждала через спалах коронавірусу, переповнилися крематорії. В один з місцевих крематоріїв доставляють в середньому 25 трун в день при тому, що там можуть прийняти максимум 12.

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