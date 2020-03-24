У китайській провінції Хубей, яка більш за все постраждала від коронавірусу, карантин повинен закінчитися 25 березня. Планується, що будуть зняті обмеження на виїзд з різних районів регіону, за винятком міста Ухань.

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Про це, як повідомляє Сіньхуа, 24 березня заявила місцева влада. Що стосується Уханя, який став осередком поширення інфекції, то там обмеження на виїзд буде зняте з 8 квітня.

В Ухані готуються запустити транпорт Сіньхуа

В Ухані готуються запустити транпорт Сіньхуа

В Ухані готуються запустити транпорт Сіньхуа

Однак підготовка до скасування карантинних заходів в місті відбувається вже зараз: в метро і наземному транспорті запущена система дезінфекції та сканування QR-кодів з даними про стан здоров'я пасажирів.

В Ухані готуються запустити транпорт Сіньхуа

В Ухані готуються запустити транпорт Сіньхуа

В Ухані готуються запустити транпорт Сіньхуа

В Ухані готуються запустити транпорт Сіньхуа

В Ухані готуються запустити транпорт Сіньхуа

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження англійського Саутгемптонського університету показало, що якби Китай ввів карантин на три тижні раніше, то кількість захворювань COVID-19 скоротилася б на 95%. Крім цього факту там говориться, що безліч життів врятував би навіть тиждень – якби жорстких заходів вжли на сім днів раніше, то захворіло б на 66% менше людей.

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