Коронавірус створений штучно? Вчені всього світу вступили в запеклу суперечку

На тлі стрімкого поширення в світі пандемії коронавірусу COVID-19 одні вчені з усіх сил намагаються знайти ліки або вакцину проти нього, а інші сперечаються щодо природної чи штучної його появи.

До того ж прихильників однієї та іншої теорії досить багато, і всі вони намагаються довести свою правоту численними дослідженнями. Про це пише "Гордон".

Так, більшість представників наукового середовища наполягає на природному, а не лабораторному походженні нового коронавірусу. Серед їхніх аргументів: по-перше, є дослідження, яке свідчить, що геном не змінювався людиною, а по-друге, немає доказів, що він змінювався.

У журналі Nature від 17 березня Міжнародною групою вчених була опублікована стаття про походження SARS-CoV-2, у якій доводиться, що порівняльний аналіз геномних даних COVID-19 та інших шести відомих науці коронавірусів, що вражають людину, показує, що нова інфекція з'явилася внаслідок природних мутацій.

Водночас поки ніхто не дає відповіді на питання, чому пандемія почалася не в південних провінціях Китаю, де мешкають підковоносі кажани і раніше траплялися коронавірусні епідемії, зокрема атипової пневмонії. І чому епіцентром зараження став саме Ухань, що перебуває майже за дві тисячі кілометрів від природного місця існування підковоносих кажанів? Як і те, чому ним стало саме те місто, де розташована лабораторія, вчені якої майже 18 років збирали, аналізували та систематизували дані про коронавіруси?

"Пояснення китайської влади, що зараження відбулося на місцевому ринку тварин і морепродуктів, питань не знімає, оскільки є дані, що на цьому ринку дикі кажани ніколи не продавалися", – йдеться в матеріалі.

Тому серед учених є ті, хто вказує саме на штучну природу виникнення COVID-19. Наприклад, французький вірусолог, лауреат Нобелівської премії 2008 року Люк Монтаньє вважає, що коронавірус створили в китайській лабораторії під час експериментів із вакциною від ВІЛ, а після, можливо, там трапився випадковий витік.

Майже такої ж думки дотримується і чеська вірусологиня Соня Пекова, яка заявила: коли клінічна картина вірусу настільки відрізняється від інших збудників того ж типу, це щонайменше дивно.

"Що стосується його генокоду, я багато років присвятила молекулярній біології і генетиці, займалася клонуванням і використовувала різні частини вірусів для генної інженерії. Це дуже поширена практика. Коли побачила цю послідовність, мені одразу здалося, що вона не дуже схожа на природну. Якби ми говорили тільки про структурні гени, я б не думала, що з цим вірусом щось не так. Але потрібно дивитися на весь геном, не виключаючи з розгляду інші його частини, і, можливо, там ми знайдемо відповідь", – розповіла Пекова.

Ще дехто каже, мовляв, якщо версія, що з лабораторії в Ухані трапився витік, правдива, то виникає питання: було це випадковістю чи свідомим вчинком когось конкретно.

Крапку в суперечках не може поставити навіть Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Незважаючи на те, що і в Китаї, і в країнах Західної Європи епідемії коронавірусу стабілізувалися або йдуть на спад, боротьба з інфекцією не закінчена. Не робіть помилки: нас чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами ще довго", – заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

