Коронавірус сильно вдарив по Балі: як зараз виглядає острів-примара

Вулиці Балі (Індонезія), які колись були переповнені туристами, тепер майже порожні через пандемію коронавірусу. Всього в країні зареєстровано понад 2400 випадків захворювання COVID-19, і 209 осіб померли.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє Daily Mail, тисячі жителів Балі залишилися без роботи після того, як уряд Індонезії оголосив надзвичайний стан, що забороняє туристам в'їзд в країну.

Оскільки напливу туристів на популярному курорті немає, Балі почали називати островом-примарою з гідами, працівниками готелів та власниками магазинів, які борються з ударом по економіці. На опублікованих в мережі фото видно, що раніше жваві вулиці і пляжі Балі майже порожні.

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Гід Манкгу Кандія, який проводить екскурсії островом більше 35 років, розповів, що спалах вірусу виявився гіршим для економіки, ніж вибухи на Балі.

"Коронавірус зруйнував балійську економіку. Це було різке падіння з [середини березня], коли було вжито заходів з соціальногодистанціювання", – сказав Кандіа. Він був змушений влаштовуватися на випадкові роботи, такі як будівництво і водіння, щоб вижити. Він був одним з 7000 гідів, яким довелося припинити роботу.

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Відзначимо, що 12 мільйонів чоловік в Індонезії працюють в сфері туризму. Уряд оголосив, що в цілому 40 мільярдів доларів буде використано для підтримки економіки Індонезії в трьох різних пакетах стимулів.

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Балі, Індонезія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Гуаякіль (Еквадор), в якому проживає понад 2 мільйони осіб, тіла померлих від коронавірусу COVID-19 залишають прямо на узбіччях вулиць.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!