Коронавірус продовжив атаку в Україні та світі: статистика на 21 вересня. Оновлюється

Станом на понеділок, 21 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 31,2 млн осіб. За минулу добу було виявлено 243 019 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 87 тис., в США – 33 тис., а також в Бразилії – 16 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 965 тис. осіб.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 175 678 осіб, померли 3557 пацієнтів, одужали – 77 512.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,0 млн), Індія (більше 5,4 млн) і Бразилія (понад 4,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

Україна вийшла на друге місце за смертністю від COVID-19 в Європі.

В Україні з Фонду боротьби з коронавірусом було витрачено 23 мільярди, 10 з яких використали на будівництво доріг.

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