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30 квітня • оновлено в 10:43
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Коронавірус не заражає повторно: медики вказали на важливий нюанс ПЛР-тестів

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Позитивні результати тестів у тих, хто вже одужав від коронавирусу, не є свідченням того, що людина знову інфікувалася або вірус раніше пішов у ремісію, а потім активізувався.

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За словами південнокорейських медиків, причина криється у високій чутливості ПЛР-тестів, але COVID-19 не заражає і не реактивується повторно. Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що раніше лікарі цієї країни стривожили світову громадськість заявою, що 277 пацієнтів, які побороли COVID-19, через тиждень після одужання показали позитивні результати тестування. Після у ВООЗ засумнівалися в тому, що у пацієнтів формується імунітет до коронавірусу.

Коронавірус не заражає повторно: медики вказали на важливий нюанс ПЛР-тестів

Однак глава Національного клінічного комітету ЮК по боротьбі з інфекційними хворобами О Мен-дон заявив, що хибнопозитивні результати з'являються через те, що проведений ретельно тест за методом полімеразної ланцюгової реакції визначає в аналізі вже окремі фрагменти "розібраного", інактивованого COVID-19.

Він пояснив, що під час ПЛР-тестування генетичний матеріал вірусу багато разів реплікується, щоб його "засікти" тестом, і немає різниці: буде це РНК активного вірусу або тільки фрагменти "убитого", які довго можуть залишатися в організмі, поки той остаточно від них очиститься.

"Період напіврозпаду" епітеліальної клітини з носоглотки – до трьох місяців, і тому РНК вірусу в ній можна знайти і через один-два місяці після відмирання клітини. Тести виявили рибонуклеїнову кислоту вже "мертвого" вірусу", – зазначив професор.

Він ще раз підкреслив, що коронавірус навряд чи залишається в організмі назавжди, як герпес, ВІЛ або гепатит B.

"Він не проникає в ядро клітини і не зчіплюється з ДНК пацієнта, це означає, що вірус не дає хронічну інфекцію", – підсумував медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що теорія про наявність імунітету від повторного зараження коронавірусом в уже перехворілих ним пацієнтів, нині не доведена.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Південна Корея
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