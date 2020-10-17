Названа країна з найвищим рівнем смертності від коронавірусу в світі

Європейська республіка Сан-Марино є першою в рейтингу країн за смертністю від COVID-19 на душу населення.

Про це повідомило Daily Mail, посилаючись на статистику сайту Our World in Data. На другому місці – Перу, на третьому – Бельгія.

У звіті проаналізовано кількість летальних випадків коронавірусу на кожні 100 000 населення.

У Сан-Марино, гірській державі, оточеній Італією, з лютого зафіксовано тільки 42 випадки смерті. Але це дорівнює показнику 123 на 100 000 жителів (населення країни – 33 800 осіб).

У Перу, де проживає 32 мільйона осіб, цей показник дорівнює 101.

Великобританія при цьому займає 11 місце, а США – 12-те. Індія, яка є третьою в світі за сукупною смертністю – 112 161 жертв – через своє величезне населення на 87-му місці за смертністю на душу населення.

Водночас, згідно з американським дослідженням 19 країн із більш ніж п'ятьма мільйонами громадян населення (за статистикою до 19 вересня), на першому місці за найвищою смертності – Бельгія. Великобританія та США займають 3 і 4-те місця.

Показник Бельгії – 86,8. За нею йдуть Іспанія (65), Сполучене Королівство (62,6) і Америка (60,3). Для порівняння, в Південній Кореї рівень летальних випадків на 100 000 населення всього 0,7 – у 85 разів менше, ніж у Великобританії чи Штатах.

Всі проаналізовані країни в США були вибрані тому, що в них проживає понад п'ять мільйонів громадян, а ВВП на душу населення становить не менше 25 000 доларів, пояснили дослідники.

Як писав OBOZREVATEL, оксфордські вчені розробили надзвичайно швидкий діагностичний тест, який виявляє та ідентифікує віруси менш ніж за п'ять хвилин, у тому числі коронавірус.