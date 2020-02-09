Загроза для всього світу: Китай звинуватили в непростимій помилці через коронавірус

Китай зміг би стримати поширення нового смертельного коронавірусу, якби не повторював помилок так званої атипової пневмонії, яка поширювалася в 2002-2003 роках.

Про це пише The Guardian. У матеріалі наголошується, що смерть лікаря Лі Веньляна, який одним із перших намагався розповісти про спалах хвороби в кінці 2019 року, викликала скандал і невдоволення жителів КНР.

Китайська влада, ймовірно, звільнить кількох місцевих чиновників, щоб заспокоїти населення, проте це не вирішить реальну проблему несвободи слова в країні.

Видання стверджує, що громадяни Китаю користуються ще меншими свободами, ніж 17 років тому. Так, під час спалаху коронавірусу важкого гострого респіраторного синдрому (SARS, атипова пневмонія) саме одному з лікарів вдалося привернути увагу до проблеми. Однак у випадку з новим смертельним вірусом Лі Веньляна і його колег змусили підписати зобов'язання не розкривати подальшу інформацію про захворювання.

"Якби Лі жив у суспільстві, де громадяни могли говорити вільно, не побоюючись покарання, його попередження було б враховане, вірус міг би бути локалізований", – йдеться в статті. У результаті ж хвороба поширилася за межі країни і загрожує всьому світу.

Масового спалаху коронавірусу вдалося б уникнути, якби Китай не придушував свободу слова

Як писав OBOZREVATEL, вчені заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією. Такий термін виведе вірус на новий рівень, оскільки він стосується більш глобальної небезпеки.

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