В журналистике сегодня исчезли жанры, остался один – "хроники пандемии". Все сейчас следят за таблицей распространения коронавируса по планете и тут надо отметить, что мы в России подтвердили справедливость поговорки про то, что

"русские долго запрягают, но быстро ездят".

Россия стремительно ворвалась в первую двадцатку стран по уровню зараженности и сейчас занимает 17-е место, хотя только что мы были на 23-м. Что же касается темпов роста, то за сегодня в нашей стране прибавилось 2186 зараженных, и по этому показателю Россия, видимо, входит в первую пятерку.

А если брать темпы прироста, то есть отношение вновь заболевших к тем, что заразились ранее, то у нашей страны есть шансы претендовать на печальное лидерство.

Я не вирусолог, а социолог и журналист, поэтому мой профессиональный интерес – в тех социальных явлениях, которые вызвал к жизни коронавирус. Над ними мы сегодня подумаем вместе с поэтом Вольфгангом Гёте и философом Уильямом из Оккама. Вот их мысли, с которыми мы сегодня будем спорить или соглашаться:

"Лучше несправедливость, чем беспорядок". Вольфганг Гёте. "Что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений], не следует делать, исходя из большего". Уильям из Оккама

Добрый вечер, дорогие друзья, я – Игорь Яковенко и это 75-й выпуск программы "Медитация".

Сегодня мы поговорим о том, что с нами происходит во время пандемии, о тех отклонениях в поведении и в образе мыслей и действий, которые вызывает коронавирус. То есть о том, как Covid-19 воздействует не на иммунную систему и не на дыхательные пути, а на мозг, то есть поговорим о том, что уже получило название:

КОРОНАВИРУС ГОЛОВНОГО МОЗГА

Воздействие Covid-19 на мозг происходит не в результате работы самого вируса, а опосредованно, вследствие процессов, которые происходят во время пандемии в обществе. Covid-19 просто усиливает в каждом из нас те черты, которые присутствовали в "мирное" время в зачаточном состоянии. Подлеца делает еще подлее, дурака – глупее, а человека благородного делает героем. Вот некоторые типажи коронавируса головного мозга:

Ковидофашисты

В Краснодарском крае по распоряжению начальства заваривают дверь подъезда в многоквартирном доме, потому что у одного из жильцов вроде бы обнаружен коронавирус. Это происходит под крики возмущенных жильцов. Административная дама, чей голос слышен за кадром, комментирует, мол, ничего страшного, вам же могут еду приносить разносчики. Вот и дырку в двери вырезали на уровне пола. Такие дырки для котов вырезают, чтобы кот гулять ходил или в туалет. В мозгу административной дамы, пораженной ковидофашизмом, не помещается мысль о том, что кому-то из десятков или сотен заживо замурованных людей может понадобиться врач. Что, врачи Скорой помощи должны пролезать в кошачью дверцу? Или в окна лазить? Вот эта административная дама, которая там всем распоряжается, она же всегда была готова заварить нас заживо, возможно, ей этого всегда хотелось – вот так проявить свою власть – и коронавирус просто дал ей такую возможность…

Точно такой же характер носит поражение мозга у Марии Захаровой, которая возмущается тем, что 25 тысяч россиян хотели бы вернуться из-за границы в России и вот теперь "сдувают пыль с российских паспортов" и вообще причиняют посольским и даже ей, Марии Захаровой, беспокойство своими просьбами.

Другой вид коронавируса головного мозга – это:

Ковидоскептики

Эта форма коронавируса головного мозга не лечится вербальной терапией. Ковидоскептика невозможно убедить словами, доводами и фактами.

У каждого из нас, наверняка, есть свой домашний или знакомый ковидоскептик, который уверен, что это все ерунда, что это кто-то придумал, что это обычный грипп, как у нас поначалу Юлия Латынина всех убеждала с цифрами в руках, что от гриппа в тысячи раз больше мрут и поэтому непонятно, чего так все всполошились.

Ковидоскептиков невозможно убедить свидетельствами врачей скорой помощи, которые никогда в жизни не сталкивались с ситуацией очередей из машин "Скорой помощи".

Им бесполезно давать ссылки на многочисленные свидетельства врачей, которые сейчас находятся в этом аду и то, что они рассказывают, это, действительно, ад.

Беда той стране, которую возглавляет ковидоскептик. Вот три примера.

Это президент США Трамп, который 25 марта в интервью Fox News заявил, что уже к Пасхе (12 апреля), то есть сегодня, рассчитывает "открыть страну":

"Я был бы очень рад, если бы мы открыли страну и все бы вновь начало работать к Пасхе, — сказал он. — В это время все церкви по всей стране будут заполнены людьми, и я считаю, что это будет прекрасное время".

Трамп также напомнил, что в стране каждый год от гриппа умирают "тысячи людей". "Но из-за этого каждый год мы не закрываем страну, — сказал американский лидер.

"Лекарство, прописанное сейчас, хуже, чем проблема, и, по моему мнению, еще больше людей умрет, если мы позволим всему этому продолжаться".

Есть данные, что Трампа предупреждали об опасности этого вируса задолго до того, как он начал свой смертельный вояж по планете. Но Трамп, как и все пораженные коронавирусом головного мозга, не способен слышать аргументы и доводы специалистов. Возможно, поэтому США сегодня лидируют по числу зараженных.

А это британский премьер Джонсон. Великобритания в числе лидеров по количеству ежедневного прироста зараженных. И тут также можно предположить роль главы британского правительства, чей мозг был поражен ковидоскептицизмом.

Долгое время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приводил в ужас лидеров ЕС своими мягкими мерами по борьбе с пандемией. 12 марта, когда улицы в соседних странах уже пустовали, британский премьер выступил с заявлением, в котором сообщил, что стратегия Лондона заключается не в "сдерживании" инфекции, а в ее "задержке".

Об ограничительных мерах объявлено не было, премьер лишь посоветовал пожилым людям воздерживаться от поездок, а тем, кто обнаружил у себя симптомы COVID-19 — самоизолироваться.

Однако стратегия Джонсона не сработала — число случаев заболевания росло в геометрической прогрессии.

Понадобилось чуть больше недели, чтобы британский премьер понял, что ситуация требует более серьезных мер, а экономику страны придется отложить на второй план.

В данный момент Великобритания – в числе мировых лидеров по приросту заболевших коронавирусом.

23 марта Борис Джонсон ввел тотальный карантин по всей стране, а спустя четыре дня сообщил, что у него самого обнаружен коронавирус. Я искренне желаю главе британского правительства скорейшего выздоровления. Надеюсь, от ковидоскептизизма он уже избавился…

Вряд ли можно считать совпадением, что именно США и Великобритания, возглавляемых двумя ковидоскептиками, сейчас уверенно лидируют в мире по ежесуточному приросту смертей от коронавируса. Голосовать за популистов бывает смертельно опасно.

А это уже наш ближайший сосед, Лукашенко, который с завидным упорством сохраняет оптимизм по отношению к коронавирусу. Республика Беларусь остается одной из немногих европейских стран, где не действуют жесткие карантинные меры. Школы и детские сады открыты, заведения продолжают свою работу. Более того, Белоруссия — единственная европейская страна, которая так и не остановила проведение национального футбольного первенства. Границы республики также открыты.

"Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", — заявил Лукашенко.

Вирусолог Лукашенко советует лечиться от коронавируса проверенными средствами: водкой и трактором:

"Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте, водкой надо не только руки мыть, но и в пересчете на чистый спирт принимать 40-50 грамм, травить этот вирус. Но не на работе… Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе, приятно посмотреть, как люди на тракторе работают и никто не говорит про вирусы. Трактор вылечит всех", - объяснил вирусолог Лукашенко.

Беларусь под руководством матерого ковидоскептика Лукашенко пока чувствует себя несколько лучше на фоне других европейских стран, поскольку, в отличие от многих из них, не является туристической Меккой, не столь плотно включена в деловой оборот и поэтому имеет меньший, чем у них, наплыв деловых переговорщиков.

Следующий вид пораженных коронавирусом головного мозга -

Ковидоконспирологи

Во время эпидемии холеры в Российской империи в 1830-1832 годах прошли слухи, что никакой холеры нет, а заразу завозят евреи, поляки, французы. Либо это акция правительства для уменьшения населения. Врачи специально травят мышьяком людей под видом лечения от неизвестной болезни. Второй вариант слуха вызывал нападения на врачей, нападения на армию, убийства. Были холерные бунты, что вызывало приход в эти города армии и новой волны насилия.

Один из главных ковидоконспирологов России – Игорь Никулин экс-советник генсека ООН.

Коронавирус 2019-nCoV разработан американцами как биологическое оружие против китайцев, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

По наблюдению Игоря Никулина, данный вирус поражает только представителей азиатских народов.

"Коронавирус поражает именно их. И такой природной мутации не бывает. Это произошло именно тогда, когда американцы поставили задачу создать биологическое оружие нового поколения, которое будет этнически-специфичным", — сказал, в частности, военный эксперт.

Вот что говорит этот человек на Первом канале:

"Я склоняюсь к версии, что это либо деятельность американских спецслужб, либо американских фармацевтических корпораций, которые просто хотели заработать денег. Как у них это получилось на эпидемии птичьего гриппа, свиного гриппа, той же атипичной пневмонии", — сказал Игорь Никулин.

Конспирологические теории заговора, убеждение, что Covid-19 придумали американцы – это фактически официальная версия, которую распространяет российский телевизор. В программе Соловьева об этом говорят постоянно и постоянно высмеивают то, к чему склоняется мировая наука.

Поначалу им вообще было все ясно. Ну, посудите сами. Кто главный экономический противник Соединенных Штатов? Правильно, Китай! Где возникла пандемия? Ну, вот, вы дальше сами можете сложить два и два и получить правильный ответ.

Дальше надо обязательно вспомнить, как американцы заражали индейцев оспой с помощью отравленных одеял, приправить эти воспоминаниями знаменитыми словами публициста Даннинга, которые иногда приписывают Марксу о преступном поведении капитала при 100, а тем более при 300 процентах прибыли – и вот вы уже точно знаете, что Covid-19 придумали американцы, чтобы истребить китайцев.

Правда, не вполне понятно, что это за биологическое оружие, которое убивает считанные проценты зараженных. Но когда такие пустяки останавливали конспирологов? И государственная машина вранья заработала на полную мощность. Теория американского биологического оружия дополнилась ужасающей деталью: вирус поражает только китайцев.

Вот твиты Симоньян и Соловьева от 31 января:

Маргарита Симоньян:

"Попросила наших ребят выяснить, есть ли среди заболевших коронавирусом не этнические китайцы. Выяснили. Все заболевшие или китайцы, или выяснить не удалось - врачебная тайна." "Во Франции, в Италии - везде этнические китайцы. В Германии имена и этническая принадлежность не обнародованы. В США - врачебная тайна." "Начинаю понимать катайскую панику."

Владимир Соловьев:

"А среди заболевших коронавирусом есть НЕ китайцы?"

По счастью "рукописи" в интернете, действительно, не горят. Поэтому сейчас каждый может убедиться в степени поражения мозга главарей информационных бандформирований…

Самый многочисленный отряд тех, чей мозг пострадал от информации о коронавирусе -

Ковидопатриоты

Путин 7 апреля провел совещание с вирусологами страны. Спросил совета, что делать с пандемией. Первым взял слово Дедов Иван Иванович, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Российской Федерации. Вот основной фрагмент его речи:

"Для команды Владимира Владимировича, для власти сегодня характерно самообладание и компетентность, это очень важно. Я понимаю сонм проблем, которые, как айсберг внизу, приходится решать команде Правительства, Президенту. Но потом ведь нужно выйти к людям и надо им сказать. И так, как обратился дважды Владимир Владимирович. Он нашёл тональность разговора, когда он обращается к нам, врачам, обращается к волонтёрам, он обращается к молодёжи, он обращается к ветеранам: давайте вместе, только вместе мы можем решить эту действительно очень сложную для страны сложившуюся ситуацию. И при этом, Владимир Владимирович, слышится Ваша боль, боль за потери, боль, конечно, за государство. Но эта тональность правдивого разговора, очень корректного, тактичного, резонирует с нашими сердцами. Естественно, абсолютное большинство населения это понимает и готово принимать, конечно, все меры, для того чтобы мы быстрее и с меньшими потерями вышли из этой ситуации. Эта психологическая компонента очень важна, когда мы выходим и говорим с людьми. И причём вся команда, Правительство придерживается такого же такта. Выходит Татьяна Алексеевна, или Анна Юрьевна, или премьер Мишустин, согласовав программу с Президентом и штабом, очень чётко даёт команду что делать, что не делать".

Человека позвали чтобы он рассказал, что надо делать, чтобы победить вирус. Он вместо этого рассказывает, какой гениальный президент, не упускает случая лизнуть премьера, его замов. Про пандемию ни одного толкового слова. У кого-то еще остались вопросы, почему Путин умыл руки и ничего не делает? Он просто ничего не знает, а посоветовать ему некому, поскольку вокруг него вот только такие дедовы. Которые, как дерьмо, всплывают наверх в любой ситуации. Именно поэтому в стране нет единого плана действий, а все отдано на откуп местным властям, которые так же, как этот Дедов, могут только вылизывать власть.

Помимо тяжелых форм воздействия пандемии на мозги, есть более легкие, но очень заразные. Одна из них напоминает стокгольмский синдром. У людей появляется странное стремление поддержать власть. Причем это стремление наблюдается даже у тех, кто в обычной, мирной жизни к власти относится вполне адекватно, то есть воспринимает ее во всей ее мерзости.

Вот небольшой фрагмент "Особого мнения" Николая Сванидзе на "Эхе":

И. Воробьева? Но пока как вам кажется, поскольку мы в Москве и мы под, скажем так, решениями федеральными и управлением Москвы, но вот Сергей Собянин сейчас действительно, его многие называют одним из самых адекватных политиков. Н. Сванидзе? Несомненно, сейчас его поведение производит впечатление. Потому что ему деваться некуда. Потому что президент перевел ответственность на региональных руководителей. В Москве хуже всего ситуация. И Собянин должен проявлять себя как ответственный руководитель. Он это делает, на мой взгляд. И то, что он говорит, он говорит жесткие вещи. Он говорит их президенту, он говорит их нам. Он не делает нам козу. Он не играет с нами в игры, как с маленькими детьми. Такое впечатление, что не врет. И это производит впечатление, то, что он говорит. То, что он делает. Другой вопрос, что это может для него выйти боком. Потому что если он наберет очки, дай Бог, если его действия будут адекватны и таким образом он наберет очки, то у нас на высших этажах нашей власти не любят тех людей, которые набирают очки. И он может сложить свою буйную головушку.

"Эхо" давно и целенаправленно, что называется, "топит" за Собянина. И началось это не с пандемии. Та же Воробьева тот же самый наводящий вопрос про то, что "вот Собянин-то не такой, как другие, он адекватный, не так ли?" - задает всем подряд собеседникам. Пытаясь завербовать либеральную тусовку в партию Собянина, как раньше вербовали в партию Медведева, потом в партию Прохорова, потом – в партию Собчак. "Эхо" делает все, чтобы люди забыли про "ночь длинных ковшей", про реновацию и про прошлое лето, когда именно Собянин первым из большого начальства заявил о "массовых беспорядках" и тем самым дал старт "московскому делу".

Что касается того, что говорит и делает Собянин в условиях пандемии, то он, уважаемый Николай Карлович, ведет себя с москвичами именно как с грудными детьми, которых надо пеленать потуже, чтобы они себе не повредили. Главное, чего не делают ни Собянин, ни все остальные во власти – они вообще никак не объясняют своих действий. Вообще полностью отсутствует коммуникация. Собянин – гауляйтер и ведет себя, как гауляйтер в оккупированном городе: издает приказы – "100 метров", "пропуска", далее "аусвайсы", опознавательные нашивки на спинах, взрывающиеся электронные браслеты на шею, чтобы из дома не выходили.

А объяснить, почему запрещается бегать, соблюдая дистанцию не в полтора, а в 20 метров – чиновничья религия не позволяет?

Просто чтобы выступил нормальный эксперт и рассказал, почему парки надо закрыть, а метро закрывать не надо?

Или чтобы кто-то объяснил что-то про московский бюджет и растолковал, почему он "треснет", если спасать людей во время пандемии, а вот миллиарды на бордюры и плитку этому изумительному бюджету не страшны. Нет, если толково объяснят, мы ведь поймем...

Мне лично Николай Сванидзе симпатичен. Но когда он в этом же "Особом мнении" заявляет:

"Я поддерживаю ЛЮБУЮ законность",

я прихожу в замешательство. Нюрнбергские законы рейха 1935 года тоже поддержим, а, Николай Карлович? А "закон подлецов"? А "обнуление", которое тоже, вроде, облечено в форму закона?

Подводя итог, могу высказать свое личное, особое мнение. У меня всегда вызывала отторжение эта фраза Гёте про несправедливость, которая лучше беспорядка. Очень уж сильно от нее отдает полицейщиной. И под сурдинку пандемии не стоит поддерживать этот оккупационный режим. Он не на нашей стороне, и даже временными союзниками мы с ним быть не можем.

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