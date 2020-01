Коронавірус поширюється: ще три країни підтвердили випадки захворювання

У Сінгапурі, В’єтнамі та Індії підтвердили перші випадки захворювання смертельним коронавірусом nCoV, який поширився із Китаю.

Зокрема у Сінгапурі хворим виявився 66-річний житель міста Ухань, який прибув до них 20 січня. Про це повідомляє CNA із посиланням на сінгапурське Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що зараз чоловік ізольований у лікарні. Його стан оцінюють як стабільний.

"Ще під час польоту він повідомив про біль у горлі, наступного дня у нього піднялася температура, з'явився кашель. У середу його ізолювали з діагнозом "пневмонія", запідозривши коронавірус. У четвер було підтверджено, що у чоловіка виявлений новий коронавірус", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку медики взяли під контроль сім'ю китайця, а також пасажирів літака, на якому він прибув до країни.

За даними МОЗ Сінгапуру, у зв'язку з підозрою на зараження вірусом були госпіталізовані семеро людей. Всього там уже зареєстрували 28 підозрілих випадків.

Також відомо, що влада Сінгапуру, за прикладом інших країн, вдалася до заходів, щоб уберегтися від смертельного вірусу. Так, в аеропортах були встановлені сканери, покликані виявляти осіб із підвищеною температурою тіла серед пасажирів, що прибувають з Ухань (Китай).

Як передають новинні ресурси в соцмережах, про перші випадки захворювання смертельним китайським вірусом також повідомили у В’єтнамі та Індії.

"Медсестра з Індії заразилася коронавірусом у лікарні на півдні Саудівської Аравії", –заявив глава індійського МВС.

