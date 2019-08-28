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Королева Британії зупинила роботу парламенту: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

Королева Великобританії Єлизавета ІІ в середу, 28 серпня, схвалила припинення роботи парламенту на період з 9-12 вересня до 14 жовтня.

Про це з посиланням на офіційний орган радників королеви, відомий як Таємна рада, повідомляє Reuters.

Таким чином вона підтримала ідею новопризначеного прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Цей крок повинен допомогти реалізувати його внутрішньополітичний курс.

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Королева Британії зупинила роботу парламенту

Королева Британії зупинила роботу парламенту

focus.ua

Відзначається, що 14 жовтня Королева повинна виступити з тронною промовою, яка відкриє нову сесію парламенту.

Примітно, що таке рішення означає, що у британських депутатів обмежений час на те, щоб зупинити можливий "жорсткий" Brexit – без угоди між Лондоном і Брюсселем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня Джонсон звернувся до президента Європейської ради Дональда Туска з закликом переглянути угоду про Brexit.

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Особи
Єлизавета II Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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