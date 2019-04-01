Кораблі ударного угруповання НАТО зайшли в Одесу: що відомо

Фрегат королівських ВМС Канади "Торонто" прибув 1 квітня до Одеського порту. На підході ще один бойовий корабель НАТО.

Про це повідомили в прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України, зазначивши, що це дружній візит, передає "Укрінформ".

"Фрегат "Торонто" і "Санта Марія" прибувають до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом з іншими кораблями у складі 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб", - повідомили в прес-службі.

Командири "Торонто" і "Санта-Марії" за участю дипломатів своїх країн проведуть в Одесі зустрічі з командуванням ВМС ЗСУ і представниками місцевої влади.

Кораблі візьмуть участь в навчаннях PASSEX спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення сумісності з кораблями НАТО і держав-партнерів.

"Торонто" – фрегат класу "Галіфакс" водотоннажністю 3875 т, які з 1992 року перебувають на озброєнні Королівських ВМС Канади. Носій протикорабельних ракет "Гарпун". Протичовнове озброєння - два торпедних апарати Mark 46. Озброєння ППО – ЗРК "Sea Sparrow", артилерійське – 57-мм гармата Bofors SAK 57. Вертоліт – Sikorsky CH-148 Cyclone.

"Торонто"

"Санта Маріа" – фрегат класу "Санта Марія", є модифікацією американського проекту "Олівер Хазард Перрі". Водотоннажність – 3610 тонн. Протикорабельні озброєння – ПКР "Гарпун", які запускаються з носової ПУ паралельно з зенітними ракетами SM-1 (в барабані 40 ракет). Протичовнове - два торпедні апарати Mk 32. Авіаційна група – 1-2 вертольота SH-60 Seahawk.

"Санта Марія"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міноборони заявили, що в 2019 році майже кожен місяць в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.

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