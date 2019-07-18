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Корабель США збив безпілотник Ірану: Трамп заявив про небезпеку

10.3т Читати матеріал російською

Корабель ВМС США Boxer збив в Ормузькій протоці безпілотний літальний апарат Ірану, який наблизився до нього на небезпечну відстань.

Про це на брифінгу в четвер, 18 липня, заявив президент США Дональд Трамп із посиланням на військове командування, пише Reuters.

За його словами, дрон проігнорував численні сигнали не наближатися до корабля і був негайно знищений. Відзначається, що безпілотник наблизився на кілометр до американського корабля і вів спостереження.

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USS Boxer (LHD-4)

USS Boxer (LHD-4)

GetArchive

У зв'язку з інцидентом Трамп закликав усі країни засудити Іран і захистити свої кораблі від можливої агресії. Він наголосив, що США залишають за собою право захищати своїх людей і свої об'єкти.

У Пентагоні заявили, що корабель США збив безпілотник у міжнародних водах у Ормузькій протоці з метою самооборони.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Etoday

Примітно, що глава МЗС Ірану після повідомлень США про збитий безпілотник заявила, що в Ірану немає інформації про втрату дрона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іран збив безпілотник США у Перській затоці. Трамп у відповідь зробив жорстке попередження і доручив провести кібератаку на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет.

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США
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Ш. Олег
Ш. Олег
Две цитаты из одного текста: 1) "Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе. Трамп в ответ сделал жесткое предупреждение и поручил провести кибератаку"; 2) "Корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана […] В связи с инцидентом Трамп призвал все страны осудить Иран и защитить свои корабли от возможной агрессии". По-моему, это смахивает на шизофрению.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Litvinenko Nik, а в чём разница? В обоих случаях сбит беспилотник в нейтральных водах.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Ш. Олег, -та не ...два разных события-две разніх реакции...но Иран может доиграться...как Ирак...
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