Корабель США збив безпілотник Ірану: Трамп заявив про небезпеку

Корабель ВМС США Boxer збив в Ормузькій протоці безпілотний літальний апарат Ірану, який наблизився до нього на небезпечну відстань.

Про це на брифінгу в четвер, 18 липня, заявив президент США Дональд Трамп із посиланням на військове командування, пише Reuters.

За його словами, дрон проігнорував численні сигнали не наближатися до корабля і був негайно знищений. Відзначається, що безпілотник наблизився на кілометр до американського корабля і вів спостереження.

USS Boxer (LHD-4) GetArchive

У зв'язку з інцидентом Трамп закликав усі країни засудити Іран і захистити свої кораблі від можливої агресії. Він наголосив, що США залишають за собою право захищати своїх людей і свої об'єкти.

У Пентагоні заявили, що корабель США збив безпілотник у міжнародних водах у Ормузькій протоці з метою самооборони.

Дональд Трамп Etoday

Примітно, що глава МЗС Ірану після повідомлень США про збитий безпілотник заявила, що в Ірану немає інформації про втрату дрона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іран збив безпілотник США у Перській затоці. Трамп у відповідь зробив жорстке попередження і доручив провести кібератаку на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram