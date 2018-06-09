"Конкурс": Путін відкрито заговорив про наступника

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього немає наступника в класичному сенсі слова.

Таким чином він прокоментував в інтерв'ю можливість вибрати людину з лав губернаторів, зазначивши підростання нового покоління. Про це повідомляє "Вести".

"Потрібно стежити з особливою увагою за тими, у кого виходить, хто опинився на своєму місці та відповідає високому статусу керівника суб'єкта Російської Федерації. Ви кількох губернаторів перерахували. У них явно виходить. Але я впевнений, просто абсолютно переконаний в тому, що не тільки у них, а й у інших новопризначених мною", - сказав Путін.

За словами глави Кремля, нещодавно призначені губернатори є досить молодими, професійно підготовленими і мотивованими на досягнення кінцевого результату.

"Це видно по них, у них прямо очі горять. Мене це дуже тішить. Я хочу побажати їм успіху і всіляко допомагатиму їм, щоб вони змогли реалізувати свої плани поліпшення життя людей", - заявив президент РФ.

У свою чергу, Путін ухильно відповів на питання, чи оголошено конкурс на наступника серед губернаторів.

"Життя покаже, хто і чого добився і хто на що має право претендувати. А в кінцевому результаті дійсно громадяни Росії визначать, хто є найбільш гідним", - додав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час прямої лінії 7 червня Путін відповів, чи не втомився він керувати державою. У свою чергу, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов спрогнозував швидкий відхід глави Кремля.