Конкурент Лукашенка, якого зняли з виборів, приїхав до Києва

Колишній претендент на пост президента Білорусі, ексглава Парку високих технологій Валерій Цепкало виїхав із Москви і тепер перебуває в Києві.

Про це повідомив прессекретар політика Олексій Урбан, не уточнивши, що того привело саме до української столиці. Його слова цитує "Інтерфакс-Захід".

"Валерій Цепкало вже перебуває у Києві", – сказав він.

Зазначається що приблизно тиждень тому Цепкало покинув територію Білорусі й був у Москві разом із дітьми. Тоді як його дружина Вероніка залишилася у Білорусі.

Цікаво, що причиною виїзду з країни політик назвав свій можливий арешт. За словами Цепкала, про це його попередили друзі в правоохоронних органах – МВС і КДБ Білорусі.

Варто нагадати, що 14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Валерія Цепкала кандидатом у президенти через брак необхідних для цього 100 тис. достовірних підписів за його висунення. Через два дні претендент на пост президента подав до Верховного суду скаргу на відмову в реєстрації його кандидатом, водночас заявив, що "не має жодних ілюзій щодо того, яке рішення суд ухвалить". У результаті Верховний суд скаргу відхилив, а пізніше політик покинув країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько вважає, що в разі перемоги на виборах 9 серпня глава Білорусі Олександр Лукашенко вперше не матиме легітимності всередині країни.