Конгрес проти, Трамп - за: у США думають над покаранням колишнього експерта по Україні в Білому домі

У Конгресі США виступили проти бажання президента Дональда Трампа застосувати дисциплінарне стягнення до колишнього експерта з питань України в Білому домі.
Конгресмен Мак Торнберрі вважає, що по відношенню до підполковника Олександра Віндмана цього робити не слід, повідомляє видання The Hill.
"Його кар'єра повинна просуватися на підставі його талантів і можливостей", – заявив головний республіканець у комітеті у справах збройних сил палати представників США Торнберрі.
Раніше Трамп рекомендував Пентагону залучити Віндмана до відповідальності. При цьому він залишив рішення за самим відомством. Як зазначає видання, у такий спосіб президент продемонстрував, що він не буде проти додаткових стягнень стосовно держслужбовців, які дали проти нього свідчення в процесі імпічменту.
Дональд Трамп
РІА Новини
Як писав OBOZREVATEL раніше:
Президент Дональд Трамп звільнив експерта з питань України в Раді національної безпеки США Олександра Віндмана, який є ключовим свідком у справі про імпічмент.
Потім Трамп виправдався за звільнення експерта з питань України в Білому домі. Він заявив, що звільнив Віндмана через його "недисциплінованість".
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