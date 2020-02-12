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13 лютого • оновлено в 01:02
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Конгрес проти, Трамп - за: у США думають над покаранням колишнього експерта по Україні в Білому домі

1.4т
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У Конгресі США виступили проти бажання президента Дональда Трампа застосувати дисциплінарне стягнення до колишнього експерта з питань України в Білому домі.

Конгресмен Мак Торнберрі вважає, що по відношенню до підполковника Олександра Віндмана цього робити не слід, повідомляє видання The Hill.

"Його кар'єра повинна просуватися на підставі його талантів і можливостей", – заявив головний республіканець у комітеті у справах збройних сил палати представників США Торнберрі.

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Раніше Трамп рекомендував Пентагону залучити Віндмана до відповідальності. При цьому він залишив рішення за самим відомством. Як зазначає видання, у такий спосіб президент продемонстрував, що він не буде проти додаткових стягнень стосовно держслужбовців, які дали проти нього свідчення в процесі імпічменту.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

РІА Новини

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • Президент Дональд Трамп звільнив експерта з питань України в Раді національної безпеки США Олександра Віндмана, який є ключовим свідком у справі про імпічмент.

  • Потім Трамп виправдався за звільнення експерта з питань України в Білому домі. Він заявив, що звільнив Віндмана через його "недисциплінованість".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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