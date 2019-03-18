"Кому цей Крим потрібен?" "Історична" промова Путіна розлютила мережу

"Історична" промова президента Росії Володимира Путіна, якою він офіційно оголосив про крадіжку Криму в України, знову викликала хвилю невдоволення в мережі.

Її знову опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Після важкого, тривалого плавання Крим і Севастополь повертаються в рідну гавань, у порт постійної приписки, в Росію!" – процитував він слова Путіна 5-річної давності.

Мережа відреагувала вкрай агресивно. "Кому це Крим потрібен?", "Радіти гігантському економічному і зовнішньополітичному збитку можуть тільки цілковиті ідіоти", "Господи, хочу щоб це було не наяву, а як кошмарний сон", – пишуть користувачі.

Скріншот з відео

За їхніми словами, не всі кримчани так радіють, як це показує зараз російська пропаганда.

"Після важкого, тривалого плавання Крим і Севастополь повертаються в рідну гавань, в порт постійної приписки, в Росію!": П'ять років одному з головних подій новітньої історії pic.twitter.com/k06XePQ3xA - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 18 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник представника Держдепу Роберт Палладіно заявив, що проведений Росією так званий референдум у Криму в березні 2014 року є "фарсом під дулами пістолетів".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!