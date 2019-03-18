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"Кому цей Крим потрібен?" "Історична" промова Путіна розлютила мережу

5.1тЧитати матеріал російською

"Історична" промова президента Росії Володимира Путіна, якою він офіційно оголосив про крадіжку Криму в України, знову викликала хвилю невдоволення в мережі.

Її знову опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Після важкого, тривалого плавання Крим і Севастополь повертаються в рідну гавань, у порт постійної приписки, в Росію!" – процитував він слова Путіна 5-річної давності.

Мережа відреагувала вкрай агресивно. "Кому це Крим потрібен?", "Радіти гігантському економічному і зовнішньополітичному збитку можуть тільки цілковиті ідіоти", "Господи, хочу щоб це було не наяву, а як кошмарний сон", – пишуть користувачі.

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"Кому цей Крим потрібен?" "Історична" промова Путіна розлютила мережу

Скріншот з відео

За їхніми словами, не всі кримчани так радіють, як це показує зараз російська пропаганда.

"Кому цей Крим потрібен?" "Історична" промова Путіна розлютила мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник представника Держдепу Роберт Палладіно заявив, що проведений Росією так званий референдум у Криму в березні 2014 року є "фарсом під дулами пістолетів".

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры фашисты с историей не знакомы, думали захватив Куев, все будут маршировать их нацистские марши)))
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Пользователи сети ....с рагульяндии. Чего за Крым то не воевали,хиборги?
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