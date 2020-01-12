"Краще б я був на борту": командир КВІР вибачився за збитий літак МАУ

Командир Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі вибачився за помилку, через яку в Ірані був збитий український Boeing 737.

Військовий у неділю, 12 січня, виступив на відкритому засіданні іранського парламенту в Тегерані, передає CNN

"Ми допустили помилку. Деякі з наших співвітчизників були вбиті через нашу помилку, але це було ненавмисно", – сказав він.

"За все своє життя я не шкодував так сильно, як зараз. Ніколи", – підкреслив командир.

Саламі також вибачився перед родичами жертв катастрофи. "Краще б я був на борту і згорів разом із ними. Хай вибачить нас бог, а потім нас простить іранський народ і сім'ї загиблих", – сказав військовий.

Хосейн Саламі Abomus Israel

Раніше ми писали, що відомо про війська КВІР, які збили літак МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.

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