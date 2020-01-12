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13 січня • оновлено в 00:59
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"Краще б я був на борту": командир КВІР вибачився за збитий літак МАУ

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Командир Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі вибачився за помилку, через яку в Ірані був збитий український Boeing 737.

Військовий у неділю, 12 січня, виступив на відкритому засіданні іранського парламенту в Тегерані, передає CNN

"Ми допустили помилку. Деякі з наших співвітчизників були вбиті через нашу помилку, але це було ненавмисно", – сказав він.

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"За все своє життя я не шкодував так сильно, як зараз. Ніколи", – підкреслив командир.

Саламі також вибачився перед родичами жертв катастрофи. "Краще б я був на борту і згорів разом із ними. Хай вибачить нас бог, а потім нас простить іранський народ і сім'ї загиблих", – сказав військовий.

Хосейн Саламі

Хосейн Саламі

Abomus Israel

Раніше ми писали, що відомо про війська КВІР, які збили літак МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
МАУ розбився літак
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