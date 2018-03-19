Здравствуй, реальность. Да, теперь она такая. 70 с чем-то там путинских процентов. И вот теперь давайте скажем "но" и попытаемся найти плюсы на кладбище ближайших шести лет.
Во-первых, мы с вами – участники наблюдения – добились поставленной цели. 4107 наблюдателей закрыли почти все участки в столице. Голосование в Москве прошло сравнительно честно. Я говорю именно о голосовании, не о выборах (то есть не о подготовке к ним, не о доступе к ресурсам и т.д.). Так что мы научились добиваться поставленных целей, просто надо отдавать себе отчет в их достижимости. Выборы Путина сейчас – это как выборы Сталина в 1949 году. Это не выборы идеи, не выборы программы (у Путина ее как не было, так и нет, кроме забористого плана еще 2004 года). По сути, у нас президентские выборы – это коллективная молитва царю. Победить на таких "выборах" было невозможно, что мы все и знали, называя их "перевыборами". Тонкости процентов – полтора или три – роли не играют.
Во-вторых, именно теперь и начинается настоящая политика. Сейчас перед нами как минимум три цели с настоящими выборами (при всем админресурсе и фальсификациях). Первая цель – выборы мэра Москвы в этом году, вторая – выборы Мосгордумы в 2019, третья – выборы муниципальных депутатов и губернатора Санкт-Петербурга тогда же. А в 2021 году – выборы в Думу.
Конечно, оппозиция никогда не объединится, тридцать лет и вчерашний вечер – тому достаточный пример. Однако мы можем совместно работать над разными проектами, заключать тактические союзы. Такой пример мы показали на муниципальных выборах в Москве – и ничто не мешает показать его вновь.
Почему мы можем победить на предстоящих выборах? Объясню. Задайте себе простой вопрос: кто второй человек в команде Путина? Ответ: нет такого человека. Ни Медведев, ни Володин, ни кто-нибудь еще. Путин парит в безвоздушном пространстве, а пока он там, мы можем бороться с его подручными из Едра.
Можно бороться и с Собяниным, закатывать его в плитку, реновировать до основания. И с Полтавченко и Макаровым в Питере. С Едром в Мосгордуме (по факту – с Шапошниковым и Платоновым).
Для этого у нас есть технологии, для этого у нас есть идеи и альтернативная повестка. Для этого у нас есть горожане, видящие, что происходит у них под носом, во дворе и в доме, активные и убежденные сторонники. Разница – она в этом. Путин в массовом сознании не связан со стрижкой газонов или капремонтом, со свалками и пробками. А все начальники поменьше – связаны. Именно поэтому он сам беспартийный, потому что Его Тефлоновость не хочет пригореть на выборной сковородке.
Лично я буду, как и всегда хотел, заниматься созданием партии – невождисткой партии. Мы будем строить ее в регионах, готовить серьезную программу, участвовать в ближайших выборах, через них приходить к власти и этой самой власти навязывать свою повестку.
Новая партия, партия нового поколения (во всех смыслах) должна строиться без фанатичного "либерализма": по сути, мы станем новыми социал-демократами или прогрессивными центристами (хотя в нашей стране все эти понятия сбиты до полного обессмысливания). И, как я раньше и говорил, партией здравого смысла. Так, постепенно, мы дойдем и до самого верха.
Времени, конечно, жалко до слез. С каждым годом отставание России от мира будет нарастать. Но кроме нас этого никто не сделает.
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